Nike PG 5 Black White : un peu de sobriété ne peut pas faire de mal

Pour la cinquième année consécutive, Paul George arborera ses propres pompes sur les parquets. Aujourd’hui on jette un oeil sur la Nike PG 5 Black White disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Les Clippers vont mieux et sont lentement en train de passer à autre chose après ce terrible choke lors des derniers Playoffs. A l’image de Paul George qui ne rate plus autant de rencontres que l’an dernier pour load management, c’est l’état d’esprit du groupe tout entier qui a changé cette saison. Petit à petit, on retrouve le PG13 à la fois létal offensivement et très collant en défense. Un des meilleurs two-way players du monde lorsqu’il s’y met un peu. Il avait notamment fini sur le podium du classement du MVP en 2019, faut-il vous le rappeler ? Et ce retour en force du jeune trentenaire est peut-être aussi dû à ce retour aux bases et à un peu de sobriété, notamment au niveau de ses dernières signature shoes. Comme leur nom l’indique, les Nike PG 5 Black White sont bicolores avec quelques rares traces orangées pour relever le résultat final et leur donner un peu de caractère. On vise clairement l’efficacité avec cette paire au look équilibré et diablement bien dosé.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike PG 4 Black, y'a vraiment un air de famille.

On les imagine déjà à ses pieds : Nicolas Batum pour poursuivre son excellent début de saison sous ses nouvelles couleurs.

L'occasion parfaite pour les porter : on peut aussi bien les caser avec un costume que pour aller jardiner ou sortir entre potes, c'est l'avantage du coloris, il passe partout.

On aime : un peu de sobriété qui ne fait pas de mal, l'efficacité est maximale.

On aime moins : on reste sur une coupe basse qui ne conviendra pas aux joueurs avec des articulations fragiles.

Les Nike PG 5 Black White sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Cela reste l’un des modèles signatures les moins chers du marché.

