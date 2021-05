Nike PG5 PS5 : la collab la plus attendue de l’année chez les gamers-ballers

Nike a dégainé la PG5 édition PS5. Les signature shoes de Paul George ont l’exclusivité de la collab avec le géant du jeu vidéo. Et non, on vous voit venir, ce n’est pas parce que le joueur des Clippers est plus fort sur NBA2K que dans la réalité que la collab a vu le jour. Les Nike PG5 PS5 sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers depuis ce matin.

Sortie tout droit du Nike Lab, la PG5 PS5 devrait plaire à ton petit cousin fan de Gotaga ou à ton tonton idole des Air Mag de Marty Mc Fly. Une languette reprend le logo habituel des PG, l’autre celui de la console de chez Sony. L’alliage des couleurs est subtil et les touches de bleu nous plongent parfaitement dans l’univers de la marque, axant sur un coté bien plus futuriste que les anciennes collaborations entre le joueur, Nike et Playstation. Reprenant traits pour traits la charte graphique utilisé pour le design de la dernière console de salon, cette paire de chaussures a le mérite d’être bien plus fonctionnelle. Non, à l’inverse de la console de tes rêves, elle ne nécessitera pas de bouger trois meubles de ton salon pour lui laisser de la place, sauf si tu chausses du 54 comme le Shaq.

La fiche :

La grande soeur : de toutes les collabs entre PG et Playstation, la comparaison la plus évidente serait la PG 2.5 en coloris Wolf Grey et Jaune. Mis à part que ce modèle est axé sur un ton bien plus old school et que la PG5 semble être la vision futuriste de la collab.

On aime moins : le bout de la chaussure si triangulaire et énorme que seul un panaris ou les poils des hobbits pourraient remplir le tout.

Les Nike PG5 PS5 sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Sobres, futuristes et efficaces, elles rappellent les moves les plus smooth de PG13 du temps des Pacers.

Source : Nike