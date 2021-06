Joel Embiid souffre d’une petite déchirure du ménisque : le genou de Jojo va-t-il faire dérailler la campagne des Sixers ?

On avait eu des premières nouvelles plutôt rassurantes suite à la blessure au genou de Joel Embiid face aux Wizards, dans le Game 4 de la série du premier tour des Playoffs NBA. Depuis, Jojo a passé des tests supplémentaires et d’autres infos sont tombées concernant le MVP des Sixers. On fait un petit point.

C’est à travers un communiqué publié hier sur leur compte Twitter que les Sixers ont donné des précisions concernant l’état de santé de Joel Embiid. Après une analyse approfondie de son IRM par plusieurs spécialistes, Jojo souffrirait en fait d’une petite déchirure au ménisque du genou droit. Dès qu’on entend « déchirure » et « ménisque » dans la même phrase, on commence à transpirer, encore plus quand il s’agit d’un joueur du calibre d’Embiid. Qu’est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça signifie que Joel va rater plusieurs matchs ? Pire, est-ce que la campagne des Sixers est sur le point de dérailler ? Du calme. Pour l’instant, inutile de paniquer. Déjà parce qu’on ne peut pas véritablement répondre à toutes ces questions, et ensuite parce que les Sixers lui préparent un traitement aux petits oignons afin que le pivot puisse continuer sa grosse saison. Officiellement, Embiid est considéré comme day-to-day, une formule plutôt rassurante car elle semble écarter – pour le moment – l’hypothèse d’une absence prolongée. Maintenant, si l’on en croit Philly Voice, il existe un scénario dans lequel le genou d’Embiid enfle et se dégrade jusqu’à un point où Jojo n’a pas d’autre choix que de déclarer forfait pour le reste des Playoffs. C’est évidemment le scénario catastrophe, celui que les fans des Sixers redoutent à mort. On n’en est pas là, mais il faut juste avoir conscience de cette possibilité. Difficile de dire à l’heure actuelle comment les symptômes autour de son genou vont évoluer et comment Embiid va les supporter. Peut-être qu’il arrivera à faire avec et jouer à peu près à son niveau, c’est tout ce qu’on lui souhaite.

Absent du Game 5 contre les Wizards, Joel Embiid possède quelques jours de repos avant le début de la demi-finale de Conférence Est face aux Hawks, qui démarre ce dimanche. On ne sait pas aujourd’hui s’il sera opérationnel, mais on imagine que les Sixers vont prendre leurs précautions avec Jojo. Si Trae Young et ses copains se sont comportés en patron face aux Knicks au premier tour, Philadelphie a les armes pour dominer Atlanta même avec un Embiid diminué ou absent. Tobias Harris est là, Ben Simmons aussi, et le collectif est solide. Par contre, quand vous avez les Nets ou les Bucks en face (qui vont se disputer l’autre demi de conf’), là par contre ce n’est plus du tout le même délire. Si les Sixers veulent atteindre les Finales NBA pour la première fois depuis 20 ans et les années Allen Iverson, il faudra que Joel Embiid ne soit pas loin de son top niveau. On ne serait donc pas surpris de voir Philly y aller tranquille avec Jojo face aux Hawks – surtout si la série se passe bien – afin qu’il soit dans la meilleure forme possible dans une potentielle Finale de Conférence Est.

C’est évidemment un dossier qu’il faudra suivre de près dans les jours et semaines à venir. Les Sixers restent optimistes concernant l’état de santé de Joel Embiid, et nous on croise les doigts pour que ce petit bobo reste justement… petit. Personne ne veut voir le MVP des Sixers terminer la campagne à l’infirmerie ou – pire encore – mettre à mal son avenir avec une grosse blessure.

Source texte : @sixers / Philly Voice