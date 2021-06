Destination la Nouvelle-Zélande et la NBL pour le Frenchie Ousmane Dieng : idéal pour arriver à la Draft taillé comme Jonah Lomu

Le jeune prospect français Ousmane Dieng se dirige vers la NBL – le championnat australien – pour sa dernière année avant la Draft. Accosté par plusieurs facs américaines, Ousmane a préféré opter pour la voie professionnelle. Son cœur a longtemps balancé entre la NCAA, la Team Ignite de G-League – rassemblant beaucoup de prospects américains – et la NBL. Sur le gong, le choix de Dieng s’est finalement porté sur l’équipe des New Zealand Breakers d’après ESPN.

Fort de son championnat d’Europe U16 où la France s’est hissée à la deuxième place, Ousmane Dieng a tapé dans l’œil des scouts avec sa feuille statistique à 8,7 points, 3,6 passes et 2,7 rebonds pendant le tournoi. Dieng l’admet lui-même, cette étape a été la plus importante de sa jeune carrière. Au micro d’Evan Daniels de 247 Sports en juin dernier :

« Même si nous avons perdu les finales, j’ai pu acquérir de l’expérience et me situer par rapport à d’autres joueurs non-français. J’ai pu voir aussi la différence avec le niveau international et ce qu’il requiert. »

Le pensionnaire de l’INSEP est décrit comme un extérieur polyvalent combinant de très belles qualités à la passe, de bons fondamentaux défensifs avec un shoot fiable. Certains osent déjà la comparaison avec Paul George, mais Dieng travaille plutôt en regardant le jeu de Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander ou encore Brandon Ingram. Le nouvel élément des New Zealand Breakers arrive dans une formation de prestige au sein de la NBL. Quatre fois championne entre 2011 et 2015, l’équipe espère regagner les sommets sous l’impulsion de jeunots prometteurs.

One of the top players in NBA’s 2022 draft class – French G/F Ousmane Dieng – has committed to become the first European prospect to join the New Zealand Breakers (@BreakersNZ) as part of NBL’s Next Stars program, @Ousmane1121 tells ESPN. Story: https://t.co/eD4fIA1ZgW — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 1, 2021

La NBL parvient à attirer tous les ans de nouveaux talents et son attractivité grimpe en flèche. Ousmane cherchera à y montrer sa valeur sur la saison à venir. Cette ligue d’Océanie se présente désormais comme une bonne alternative aux universités américaines et clubs européens pour préparer sa future arrivée en NBA. Son programme nommé NBL Next Stars permet un bon développement des jeunes joueurs dans le but de les aider à atteindre le plus haut niveau. Créé après l’intégration de joueurs tels que Terrance Ferguson, passé par cette compétition après avoir laissé de côté des bancs de la fac, le programme Next Star montre que son label de développement est sain. LaMelo Ball – candidat au titre de Rookie of the Year – et le prometteur R.J. Hampton ont déjà montré que ce programme était parfaitement adapté aux exigences de la NBA, tout en permettant aux joueurs d’être payés.

« Je veux être préparé au mieux pour mon arrivée en NBA. Comme je l’ai dit avant, je reste ouvert à toutes les opportunités qui se présenteront. Cette décision sera le fruit d’une réflexion entre ma famille et l’INSEP. » – Ousmane Dieng, avant de choisir la voie de la NBL

Le jeune Ousmane a finalement opté pour la Nouvelle-Zélande, considérant sûrement que cette voie serait la plus adaptée pour son évolution. Il faut désormais souhaiter au Français de continuer sa belle progression, être en forme physiquement et mener son équipe vers de belles performances pour arracher une place de lottery pick à laquelle il est projeté pour 2022.



Source texte : ESPN