Joel Embiid probablement forfait pour le Game 5 : l’infirmerie retrouve son Jojo, mais on se veut optimiste à Philly

Ding dong, on a quelques nouvelles de Joel Embiid. Touché au genou droit lors du dernier match des Sixers, Jojo ne devrait pas participer à la prochaine rencontre des Sixers dans leur premier tour de Playoffs contre les Wizards. Cependant, les dernières nouvelles provenant de Philadelphie sont plutôt rassurantes.

Alors qu’on se dirigeait vers un coup de balai en bonne et due forme, les Sixers ont laissé filer le Game 4 face aux Wizards lundi, un Game 4 dans lequel Joel Embiid n’a joué que onze minutes, la faute à un bobo au genou droit suite à une vilaine chute. Forcément, vu l’historique du bonhomme, on s’inquiétait un peu. Quand il faut passer par la case IRM, c’est que c’est potentiellement du sérieux et les fans des Sixers attendaient avec impatience des infos concernant leur superstar, le tout avec les doigts croisés. Ces infos sont tombées il y a quelques heures par l’intermédiaire de l’intenable Adrian Wojnarowski d’ESPN. Selon le Woj, Embiid a peu de chances de participer au Game 5 de la série face aux Wizards mercredi, lui qui est considéré comme « doubtful ». Pas vraiment une surprise quand on sait que les Sixers mènent 3-1 contre une équipe de Washington bien en dessous. Les chances de titre de Philadelphie dépendent évidemment du niveau d’Embiid et de son état de santé, alors prudence. Philly a les armes pour se débarrasser des Wizards même sans Jojo et possède un matelas d’avance confortable, cela laisse une marge de manœuvre certaine à Embiid et aux Sixers.

*doubtful — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 1, 2021

Pour l’instant, il existe toujours un flou sur l’état du genou de Joel Embiid. Le MVP de Philly va passer d’autres tests dans les heures à venir et on devrait en savoir plus à ce moment-là. Bonne nouvelle quand même pour les fans des Sixers, histoire de les rassurer un peu, l’optimisme serait de mise dans les rangs de Philadelphie. La blessure ne serait pas sérieuse et les examens que passent Embiid sont avant tout là pour s’assurer que tout est OK. Même son de cloche chez le journaliste de NBC Sports Philly John Clark : ça devrait aller pour Embiid. On va évidemment attendre la confirmation mais on a visiblement échappé à un gros coup dur pour Joel et les Sixers. On se rappelle de sa blessure au genou gauche en mars dernier, toujours sur le terrain des Wizards, c’était une première grosse frayeur et on avait déjà eu peur. Finalement, Embiid avait évité le pire et malgré une absence de trois semaines, Jojo a pu revenir à son niveau de MVP en fin de saison et pour les Playoffs. On espère désormais qu’il va arriver jusqu’au bout de la saison des Sixers, peu importe où elle se termine. C’est toujours difficile d’être serein avec Embiid, mais ce serait quand même très dommage de le voir finir sa superbe campagne à l’infirmerie. Pas après tout ce qu’il a fait.

Probablement pas de Joel Embiid au prochain match des Sixers, mais on devrait pouvoir le revoir bientôt sur les parquets. En attendant, Philly devrait pouvoir faire le boulot contre les Wizards et clore la série dès le Game 5 à la maison.

Source texte : ESPN / NBC Sports