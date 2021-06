LeBron James aux portes d’une première élimination au premier tour des Playoffs : le King version 2021 peut-il vraiment empêcher ça ?

Complètement dépassés par les événements mardi à Phoenix, les Lakers de LeBron James se retrouvent désormais dos au mur. Une défaite de plus, et c’est officiellement les vacances. Une défaite de plus, et le King connaîtra également sa toute première élimination en carrière au premier tour des Playoffs.

18 saisons NBA, 15 participations aux Playoffs, 265 matchs de postseason au compteur. LeBron James a quasiment tout connu dans sa longue et exceptionnelle carrière NBA. Mais il y a une chose qu’il n’a jamais vécue depuis son arrivée dans la Grande Ligue en 2003 : une élimination au premier tour. De 2006 – année de sa première participation aux joutes du printemps – à 2020, le King a disputé 14 campagnes de Playoffs et à chaque fois, il est au moins allé jusqu’en demi-finale de conférence, que ce soit sous le maillot de Cleveland, Miami ou celui de Los Angeles. 14-0 au premier tour, sacré bilan. LeBron n’a jamais joué moins de onze matchs dans chacune de ces campagnes, il n’a jamais été mené 3-2 dans une série initiale et n’a jamais perdu deux fois de suite au premier tour des Playoffs. Jusqu’à aujourd’hui, 2 juin 2021. Car il y a un début à tout. Après deux défaites consécutives face aux Suns, James et sa bande se retrouvent au bord de l’élimination et dans l’obligation de remporter les deux prochaines rencontres pour continuer l’aventure. Lors du Game 5 à Phoenix, sans Anthony Davis, les Lakers ont pris plein tarif et on peut légitimement s’inquiéter par rapport à la capacité des champions en titre à rebondir après un tel désastre. « On s’est tout simplement fait botter le cul » a déclaré Bronbron après la défaite. Analyse fine, mais en même temps y’a pas grand-chose à dire d’autre.

LeBron’s never lost a first-round playoff series. 14-0 👑 pic.twitter.com/JpfHhCW3SP — SportsCenter (@SportsCenter) August 30, 2020

Si ce bilan de 14-0 au premier tour des Playoffs peut rassurer les fans des Lakers, cela ne reste qu’un chiffre. Un chiffre qui exprime la grandeur de LeBron mais qui concerne surtout le passé. Aujourd’hui, pas sûr qu’il signifie énormément quand on prend en compte le contexte dans lequel James se trouve. Déjà, il faudrait quand même garder en tête le fait qu’il a 36 ans hein. On l’oublie parfois vu ce qu’il est encore capable de faire mais le LeBron des Playoffs 2021, ce n’est pas le LeBron de 2012, de 2016 ou même de 2018. En plus d’avoir des années supplémentaires dans les jambes, il revient d’une blessure sérieuse à la cheville et ne semble aujourd’hui plus capable de véritablement dominer un match du début à la fin. Bien évidemment que sur certaines séquences, James peut montrer qu’il reste le patron. On l’a vu à plusieurs reprises contre les Suns, notamment dans le Game 3 quand il a fait joujou avec Jae Crowder. Mais ça aujourd’hui, ça ne suffit pas. Avec un Anthony Davis une nouvelle fois à l’infirmerie, un supporting cast bien claqué sans AD et une équipe de Phoenix très solide en face, James ne peut que constater les dégâts. L’élimination est-elle inévitable ? On a appris à ne jamais sous-estimer LeBron, surtout quand il est dos au mur. Mais pour la première fois de sa carrière, LBJ ne possède pas l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs, lui qui a toujours terminé dans le Top 4 de l’Est ou de l’Ouest lors des années pré-2021 où il a participé à la postseason. Cette saison, les Lakers ont fini à la septième place et sont donc tombés sur la deuxième meilleure équipe de leur conférence. Autrement dit, y’a pas des manches en face. Et quand on prend tout ça en compte, gagner deux matchs de suite dont un potentiel Game 7 dans la très chaude ambiance de Phoenix, ça s’annonce très, très compliqué.

Dans une saison pas comme les autres, on pourrait assister à un scénario pas comme les autres. LeBron James qui dégage dès le premier tour des Playoffs, ce serait une grande première pour le King, Possède-t-il les ressources pour garder cette invincibilité ? On a quelques gros doutes. À lui de nous faire mentir.