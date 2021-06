Le Heat est en vacances : un sale sweep, mais quid de la suite…? Apéro TrashTalk

Opposé aux Bucks au premier tour des Playoffs 2021, le Miami Heat n’a pas fait long feu contrairement à l’an dernier, où il avait réussi à se hisser jusqu’en Finales NBA. Les hommes d’Erik Spoelstra ont carrément été sweepé par Milwaukee, un fin de saison brutale qui mérite son Apéro maison.

Le Heat est en vacances ! Seule équipe victime d’un sweep sur ce premier tour des Playoffs 2021, la franchise de Miami est tombée sur un os de daim. Les Floridiens sont passés tout près de la victoire au Game 1 à Milwaukee, avant de craquer complètement lors des trois rencontres suivantes. Un scénario qu’on n’attendait pas après la série de la bulle en 2020, remportée 4-1 par le Heat. Du coup, on se pose forcément beaucoup de questions. Déjà, premièrement, ce 4-0 est-il logique ? Vient-il ponctuer une saison tendue ? Et surtout, que nous réserve Pat Riley autour de Jimmy Butler, Bam Adebayo et Erik Spoelstra ? Sortez votre meilleure crème solaire, car on fait tout de suite le point sur le Heat !

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Allez, let’s go !