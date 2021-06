Le genou de Joel Embiid fait trembler les Sixers : la saison de Philly va-t-elle se jouer sur… une IRM ?

Blessé cette nuit lors de la défaite contre Washington, Joel Embiid va passer une IRM dans la journée pour en savoir plus sur l’état de son genou. Vu les échéances qui arrivent pour Philadelphie, il vaudrait mieux que les nouvelles soient positives…

Alors que les Sixers se dirigeaient vers un sweep contre les Wizards, ils ont récupéré un sacré caillou dans la chaussure. Défaits lors du Game 4, ils ont surtout perdu Joel Embiid sur blessure dès le premier quart-temps ! En le voyant se tenir le dos, on se disait qu’il ne s’agissait que d’une mauvaise chute mais en revoyant les images, c’est légèrement plus flippant car on comprend bien que c’est désormais son genou droit qui est au centre de l’attention. Aie…

No official word from the Sixers yet on Joel Embiid’s injury, but here’s the fall he took not long before leaving for the locker room.pic.twitter.com/s3NufD3LXs — Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) June 1, 2021

On ne le dira jamais assez mais il faut toujours être attentif par rapport aux genoux ou aux articulations des intérieurs. Pas le même gabarit, pas le même poids à supporter et forcément un peu plus d’inquiétude en les voyant s’effondrer sur le sol. La « bonne » nouvelle c’est qu’il ne s’agit pas du même genou que celui qui avait tourné en cours de saison et qui l’avait mis sur la touche pendant plusieurs semaines : ce n’est donc pas une rechute. Le fait qu’il ne reprenne pas le match a évidemment fait monter le thermomètre dans la tête des fans et tout le monde attend désormais le résultat de l’IRM, probablement en fin d’après-midi ou en début de soirée. Pour Philadelphie c’est évidemment bien plus embêtant que la simple perte de ce Game 4 et cela mettrait un gros point noir sur les ambitions des Sixers dans cette postseason. S’il venait à manquer le Game 5, Dwight Howard prendrait probablement sa place dans le cinq avec Mike Scott qui dépannerait en back-up. On rappelle que, déjà l’an dernier, Philly avait été diminué par des blessures au moment de jouer les Playoffs (sans Ben Simmons). Si cela ne devrait pas forcément poser problème pour finir le boulot contre Washington, ce sera forcément plus compliqué au tour suivant. (contre Capela et les Hawks par exemple) Bien entendu, il ne s’agit que d’une hypothèse et peut-être qu’un peu de repos suffira pour revoir JoJo en short. C’est évidemment ce qu’on espère tous.

Joel Embiid a chuté sur le parquet de D.C cette nuit et l’IRM tient dans ses mains magnétiques le destin de Philly dans ces Playoffs. Difficile de les imaginer jouer à armes égales contre Brooklyn ou Milwaukee sans la star locale en tenue. Les prochaines heures s’annoncent tendues pour les sonneurs de cloche.

Source vidéo : Twitter / NBC Sports