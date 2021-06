Le mois de mai 2021 vu par Twitter : Kevin Durant en a marre des fans qui se croient tout permis, et il n’est pas le seul

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois de mai.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Enes Kanter a rejoué contre Boston, il en a profité pour retrouver ses anciens coéquipiers dans l’une de ses 712 franchises de coeur.

My brothers for life ❤️ pic.twitter.com/B0FfIE5U9C — Enes Kanter (@EnesKanter) May 3, 2021

« Mes frères pour la vie. »

# Cassius Winston a voulu tester Russell Westbrook dans les airs, rarement une bonne idée.

Strong ass tried to take me out today. I wasn’t ready 😅 https://t.co/j9OZadsqPj — Cassius Winston (@cassiuswinston) May 6, 2021

« Ce type tout costaud a voulu me faire aujourd’hui, je n’étais pas prêt. »

# Après que Kent Bazemore se soit foutu de lui, Bradley Beal a un message à lui faire passer.

# Juste avant les Playoffs, J.Cole a un tout petit peu monopolisé l’attention, déjà en jouant chez les Rwanda Patriots, mais aussi en sortant un nouvel album.

JCole on a different level 🔥🔥🔥 — Paul Millsap (@Paulmillsap4) May 14, 2021

« J.Cole est à un niveau différent. »

Cole World 🔥🔥🔥 — Langston Galloway (@LangGalloway10) May 14, 2021

Cole broke Spotify 😂😂 — Eric Paschall (@epaschall) May 14, 2021

« Cole a cassé Spotify. »

a l b u m . o f . t h e . y e a r — Dennis Smith Jr. (@Dennis1SmithJr) May 14, 2021

« Album de l’année. »

cole — Jordan Clarkson (@JordanClarksons) May 14, 2021

95 south 👀🔥…. Cole World — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) May 14, 2021

Cole World — RJ (@RjHampton14) May 14, 2021

# Après le bannissement de certains fans totalement idiots, les joueurs élèvent également la voix.

Some fans are going to hard for this …relax we are human too lol — Terance Mann (@terance_mann) May 27, 2021

« Certains fans prennent ça trop à coeur… Détendez-vous, on est aussi des humains. »

To be honest that guy is lucky he just got banned for spitting.. should’ve been charged or fined. That’s disgusting — Larry Nance Jr (@Larrydn22) May 27, 2021

« Pour être honnête, ce gars est chanceux d’avoir juste été banni pour avoir craché… Il aurait dû être condamné ou prendre une amende. C’est dégoûtant. »

A lot of “fans” keep crossing the line. That’s what happens when they’ve been enabled for years. For years they’ve come in these arenas and shouted whatever they’ve wanted to the players. The very moment players has responded…. Well, we all know how it’s ended for the us Smh — Draymond Green (@Money23Green) May 27, 2021

« Beaucoup de fans continuent de franchir la ligne rouge. C’est ce qu’il se passe quand ils y ont été autorisés pendant des années. Pendant des années ils sont venus dans ces salles pour crier tout ce qu’ils voulaient aux joueurs. Le seul moment où les joueurs ont répondu, on se souvient tous comment ça a fini (NDLR : Pistons-Pacers, Ron Artest, tout ça…). »

More than a ban. If Trae or Russ had smacked one of those fans, what would have then happened to them? https://t.co/VxHiAU1qHt — Draymond Green (@Money23Green) May 27, 2021

« Ils méritent plus qu’un bannissement. Si Trae ou Russ avait dégommé l’un de ces fans, qu’est-ce qu’il leur serait arrivé ? »

By the way WE AS THE PLAYERS wanna see who threw that popcorn on Russ while he was leaving the game tonight with a injury!! There’s cameras all over arenas so there’s no excuse! Cause if the 👟 was on the other 🦶🏾.🎥 #ProtectOurPlayers — LeBron James (@KingJames) May 27, 2021

« Au passage, en tant que joueurs on veut voir qui a lancé ce popcorn sur Russ (Westbrook) quand il quittait le terrain blessé. Il y a des caméras partout donc il n’y a aucune excuse. Si les rôles étaient inversés… »

It’s all fun and games until ya ass banned for life. — Kevin Durant (@KDTrey5) May 27, 2021

« Ce n’est que du kif jusqu’à ce que tu sois banni à vie. »

Une très belle édition pour ce mois de mai grâce à des joueurs très en verve sur les petits messages en moins de 280 caractères. De la diversité, du LOL, du trashtalking… Tout ce qu’on demande ! Allez, on vous laisse et on revient en juin pour une nouvelle cuvée qu’on espère aussi sympa.