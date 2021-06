NBA Top 5 du jour : d’un coup de balai à un coup de marteau, il n’y a qu’un Russell Westbrook

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : Toujours suivre au rebond quand un de vos copains rate son tir, au cas où vous auriez la possibilité de dunker sur la tête de Tobias Harris. Rui Hachimura a bien compris la leçon.

#4 : Ja Morant danse avec le Jazz et on ne parle pas de musique. Le perdre de vue à 3vs1, il fallait le faire quand même.

#3 : À croire que Steve Kerr n’avait pas tort de l’ouvrir sur les box outs en NBA. Daniel Gafford a eu un boulevard et le temps de prendre le thé avant d’aller écraser un putback sur Philly.

#2 : Décidément, la défense du Jazz est à la peine lorsqu’ils sont attaqués par… un joueur. Cette fois, c’est Dillon Brooks qui passe entre Joe Ingles et Donovan Mitchell avant de claquer un bon gros tomar sans opposition.

#1 : The WestBeast is unleashed comme dirait ce bon Goatmentator. Un meneur qui prend le rebond offensif pour claquer un putback, pas exactement la norme en NBA.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !