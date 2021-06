Récap de la nuit NBA : le Jazz y est presque et les Sixers attendent une IRM

Après le rush du week-end, on attaque cette semaine avec une petite soirée à deux matchs pour recharger les batteries. Cette nuit en NBA ? Joel Embiid qui se blesse, les Wizards qui évitent le coup de balai et le Jazz qui rappelle qui est le patron de l’Ouest aux Grizzlies. 3…2…1 c’est parti pour le récap !

Les matchs de la nuit

Wizards – Sixers : 122-114

Grizzlies – Jazz : 113-120

Ce qu’il faut retenir

Wizards – Sixers : Joel Embiid qui se blesse dès le premier quart-temps après une mauvaise réception et tout de suite, c’est plus facile pour tenir tête aux Sixers. Washington a pris le lead au retour des vestiaires avec un Russell Westbrook qui fait le taf mais vendange avant que Scott Brooks ne nous remette au goût du jour le Hack a… Ben Simmons ! Le coup de balai est évité à D.C. À côté de ça, on a encore assisté à un incident avec un fan qui entre sur le terrain… sans commentaires.

Grizzlies – Jazz : le Jazz qui bombarde de loin, les Grizzlies qui montrent les crocs à l’intérieur et un match qui aura été plaisant à voir. Le gros coup de chaud Melton en début de 4ème quart avait permis de réveiller le stade pour croire à une fin en apothéose mais l’ancien chouchou local… Mike Conley a détruit le rêve. Le Jazz peut finir le boulot à la maison au prochain match. Se dirigerait-on vers un gentleman sweep ?

Le top pick en TTFL : Russell Westbrook

Le Top 10 : LÀ

Le guide complet des Playoffs mis à jour tous les matins : ICI

Les moments forts de la nuit

15 POINTS FOR DE'ANTHONY MELTON. ALL IN THE 4TH QUARTER.@memgrizz down 3 with 4:14 left in Game 4 on TNT. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/ZXMeHCoGny — NBA (@NBA) June 1, 2021

Check out this offensive board & triple from Donovan Mitchell. 😳@utahjazz 59@memgrizz 54 Halftime of G4.. #NBAPlayoffs on TNT pic.twitter.com/eoynf7l6Y1 — NBA (@NBA) June 1, 2021

Rui Hachimura (20 PTS, 13 REB) and Daniel Gafford (12 PTS, 4-4 FGM, 5 BLK) come up BIG for the @WashWizards to keep their season going! #NBAPlayoffs Game 5 ⏩ Wed, 7pm/et, NBA TV pic.twitter.com/74CNgq6h5p — NBA (@NBA) June 1, 2021

Russell Westbrook has moved to 3rd on the #NBAPlayoffs all-time triple-double list! pic.twitter.com/YZWuvfOmIR — NBA (@NBA) June 1, 2021

No official word from the Sixers yet on Joel Embiid’s injury, but here’s the fall he took not long before leaving for the locker room.pic.twitter.com/s3NufD3LXs — Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) June 1, 2021

Le point sur les séries

Bucks – Heat : 4-0

– Heat : 4-0 Nets – Celtics : 3-1

Sixers – Wizards : 3-1

Knicks – Hawks : 2-2

Clippers – Mavericks : 2-2

Nuggets – Blazers : 2-2

Suns – Lakers : 2-2

Jazz – Grizzlies : 3-1

Le programme du soir