Washington sauve l’honneur face aux Sixers : Joel Embiid blessé, Ben Simmons ciblé, et des Wizards qui font durer le plaisir

C’était clairement le scénario le moins attendu, et c’est aussi pour ça qu’on aime tant la NBA. Les Wizards ont enjaillé la deuxième partie de régulière mais sont tombés contre un os en Playoffs, la meilleure équipe de l’Est, et les trois premiers matchs confirmaient ainsi la tendance avec notamment un Joel Embiid tout simplement impossible à freiner. Ce Game 4 sonnait donc comme le glas de la saison des hommes de Scott Brooks, mais comme dit en préambule… en NBA rien ne se passe jamais comme prévu.

La boxscore de ce « drôle » de match c’est juste ici

Et pourtant. Et pourtant le début de match laissait imaginer un quatre sur quatre rapide pour Philadelphie. Ben Simmons est agressif, Tobias Harris est terriblement facile une fois de plus, Joel Embiid se met en route et punit tout ce qui ressemble à un intérieur des Wizards. Alex Len et Daniel Gafford sont rapidement en foul trouble, la solution s’appelle Robin Lopez, vous connaissez la suite. Petit écart rapide pour les Sixers, une soirée qui s’annonce bien longue, quand tout à coup… le tournant du match.

No official word from the Sixers yet on Joel Embiid’s injury, but here’s the fall he took not long before leaving for the locker room.pic.twitter.com/s3NufD3LXs — Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) June 1, 2021

Drive puissant de Joel Embiid sur Robin Lopez, réception assez lourde sur la jambe droite, et très vite le Process se tient la gambette, se relève quelques minutes mais sort finalement du terrain. On parle très vite d’une douleur au dos, puis on entend parler de genou, sans trop savoir de quoi il retourne, et dans le même temps les Wizards parviennent à rester dans le match en profitant de l’absence de leur Gargantuesque adversaire. L’annonce tombe ensuite très vite, Embiid ne reviendra pas, « douleur au genou nous dit-on », et ce match n’est donc évidemment plus le même, d’autant qu’en face Russell Westbrook s’est une nouvelle fois mis en mode Oscar Robertson sans le tir (19 points, 21 rebonds et 14 passes mais 3/19 au tir et 13/16 aux lancers). Bradley Beal peine également à trouver de l’adresse mais sa boulimie tient Washington en vie, Rui Hachimura est également au rendez-vous et le duo Lopez / Gafford passe forcément pour une force de frappe atomique en l’absence de son bourreau habituel.

Les Wizards tiennent le coup donc, prennent même une avance intéressante en fin de troisième quart-temps, et alors que la bêtise s’empare encore des gradins on se dirige alors vers un money time intéressant, avec des armes redistribuées et des Sorciers gonflés à bloc par l’espoir d’aller chercher une imprévue victoire dans cette série.

A fan attempted to run on the court in the middle of Game 4 between the Sixers-Wizards pic.twitter.com/51pdBKOxwh — Bleacher Report (@BleacherReport) June 1, 2021

La stratégie de Scott Brooks ? Malgré ces deux mots qui ne vont pas aussi bien ensemble que « Michelle » et « Ma reine » ? Faire faute sur Ben Simmons, systématiquement et alors qu’il reste encore trois minutes à jouer. Du hack sur un… meneur de jeu, du jamais vu et les réseaux qui se gaussent, mais en même temps Benny n’avait qu’à pas attaquer sa série avec un 0/10 sur la ligne. Raul Neto et Russell Westbrook envoient le freak sur la ligne, RW y va un peu fort d’ailleurs, un Westbrook qui profite également de la fin de match pour sublimer son triple-double avec quelques rebonds supplémentaires et des points importants sur la ligne, et au final les Wizards s’imposeront dans ce Game 4, 122-114, un résultat ne relançant absolument pas la série on ne va pas se mentir, mais un scénario qui nous fait surtout nous demander ce matin… comment va Joel Embiid.

Les Wizards ont sauvé l’honneur, les Sixers n’ont pas forcément plus peur de Washington malgré tout mais restent désormais pendus aux lèvres du FC IRM. Des nouvelles dans la journée, vite.