Anthony Davis toujours pas certain de jouer le Game 5 face aux Suns : ça commence à sentir le sapin pour les Lakers, certains diraient même le cactus

Jouera, jouera pas ? Alors que les chances d’Anthony Davis de disputer le Game 5 s’étaient considérablement amenuisées ces dernières heures, il existe désormais un (tout) petit espoir qu’il soit présent sur le parquet. Une chose est sûre : le flou plane autour du poste 4 des Lakers.

Plus les heures passent et plus la présence d’Anthony Davis pour le Game 5 entre les Suns et les Lakers est une inconnue. Le grand gaillard de L.A s’était écroulé dans les toutes dernières secondes de la première mi-temps du Game 4 face aux Suns. Résultat : il était parti aux vestiaires, n’était plus jamais revenu, et ses Lakers avaient pris l’eau puisque les Suns avaient profité comme il se doit de son absence pour égaliser à 2-2. Diagnostic après IRM : souche de l’aine, c’est-à-dire entorse de l’aine, c’est-à-dire déchirure à l’un des adducteurs de la cuisse et donc forcément, statut « day-to-day » pour AD. Et nous y sommes, au day du Game 5 et les nouvelles restent encore vagues même si portées vers le négatif. Frank Vogel va devoir attendre le traitement pris par l’une de ses deux superstars pour savoir s’il va devoir composer sans elle. Le brouillard est aussi au-dessus de la tête de Kentavious Caldwell-Pope côté purple and gold, même si pour KCP, on est plutôt sur une éclaircie réjouissante. Face à tout ce bazar, LeBron James aura donc la lourde tâche de passer en mode cyborg mais c’est d’ailleurs presque comme s’il n’attendait que ça puisqu’il avait lancé sur le sujet à ESPN : « ces épaules n’ont pas été construites pour rien. » On commence à connaître un peu BronBron, les responsabilités pour lui tout seul, ce n’est pas trop un truc qui lui fait peur. En ce qui concerne le remplacement du Unibrow, Kyle Kuzma avait débuté à sa place la deuxième mi-temps du Game 4 et ce choix devrait à première vue être reconduit. À moins que Vogel ne cède aux doléances twitteriennes de Monsieur Montrezl Harrell, qui rumine lorsqu’il ne rentre que quand la partie est déjà pliée.

Frank Vogel says a MRI confirmed a groin strain for Anthony Davis. He is listed as questionable for Game 5 and the team will see how he is feeling Tuesday after treatment. Adds that the team is “hopeful” that KCP plays — Dave McMenamin (@mcten) May 31, 2021

Worst fucking feeling is wasted time! — Montrezl Harrell (@MONSTATREZZ) May 31, 2021

Anthony Davis absent pour le Game 5… c’est possible, mais le NBA Champ’ 2020 ne le sera pas forcément pour le suivant. C’est ce qu’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN car, même si une blessure à l’aine nécessite une bonne semaine de repos habituellement, l’optimisme est de rigueur pour sa présence pour le Game 6. Il est d’ailleurs bon de rappeler que quand le numéro 3 des Gens du Lac est bien dans ses bottes, ça donne un 34-11 et un 34-10-7-3 en mode grand artisan des deux victoires des siens lors de la série.

Noon @SportsCenter with @Sagesteele on pessimism surrounding Anthony Davis’ availability for Game 5 of Lakers-Suns series pic.twitter.com/MMnVIRikRn — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 31, 2021

« Il n’y a pas beaucoup d’optimisme concernant une présence d’Anthony Davis pour le Game 5. Il verra comment il se sent aujourd’hui et demain, mais c’est une blessure qui nécessite au moins une semaine de repos quand nous sommes en saison régulière. Mais ce n’est pas le cas, les Lakers sont à 2-2 contre les Suns. Il y a un optimisme pour qu’il puisse revenir plus tard dans la série. » – Adrian Wojnarowski d’ESPN.

C’est toujours le flou total autour d’Anthony Davis et il faudra sans doute attendre les dernières heures avant le match pour être sûr concernant une présence ou une absence au Game 5. Une fin de série sans un de ses principaux protagonistes, ce serait quand même dommage non ?

