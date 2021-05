Anthony Davis incertain pour le Game 5 à Phoenix : coucou LeBron, c’est l’heure d’enclencher le mode cyborg

En s’inclinant face aux Suns hier soir au Staples Center, les Lakers ont rendu l’avantage du terrain à Phoenix avant un Game 5 crucial mardi. Un Game 5 qui risque de se jouer sans Anthony Davis, sorti sur blessure dimanche. LeBron James va devoir être royal pour éviter que les champions en titre se retrouvent dos au mur.

Le dernier épisode de la série « Anthony Davis et les bobos » vient de sortir, et celui-ci tombe plutôt mal. Dans les dernières secondes de la première mi-temps, sur une attaque du panier ligne de fond, AD s’est écroulé avant de se tenir la jambe. Le genre d’image qui fait un peu flipper quand on connaît l’historique du bonhomme niveau pépins physiques, d’autant plus que le bonhomme a rejoint les vestiaires immédiatement après. Et malheureusement, il n’est plus jamais revenu sur le parquet du Staples Center lors du Game 4 hier soir. Forfait pour le reste du match, Davis a vu ses copains prendre l’eau contre une équipe de Phoenix qui ne voulait pas laisser passer l’occasion d’égaliser. L’inquiétude était forcément de mise en attendant des nouvelles et ces nouvelles sont tombées dans la nuit : selon nos deux insiders préférés Shams Charania de The Athletic et Adrian Wojnarowski d’ESPN, Anthony Davis souffre d’une blessure à l’aine et est désormais considéré comme « day-to-day ». Traduction, l’incertitude règne autour de son cas. Si Shams a indiqué qu’AD avait évité une blessure plus sérieuse, sa participation pour la cinquième manche dans la nuit de mardi à mercredi est clairement remise en question. Et pour être honnête, on serait assez surpris de le voir sur le terrain. Les blessures à l’aine, franchement vaut mieux faire gaffe même quand on est dans une série de Playoffs au meilleur des trois matchs désormais. Et faut pas oublier non plus qu’AD avait aussi entamé le Game 4 avec un petit bobo au genou, tout ça pour terminer avec six petits points (à 2/9 au tir, avec quatre rebonds et trois passes) au compteur en 19 minutes.

Good news for AD and the Lakers: Davis avoided a more serious injury. He has a chance to play in Game 5 in Phoenix, but status is very much in question. https://t.co/CGwAHZDDL1 — Shams Charania (@ShamsCharania) May 31, 2021

One source described Davis’ availability for Game 5 on Tuesday as “unclear.” https://t.co/cd1M0nFvwM — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 31, 2021

Les Lakers rentrent clairement dans une zone dangereuse. À 2-1 et avec un Chris Paul pas au top physiquement, on pensait que les champions en titre avaient la série en main. Mais toute la dynamique de cette dernière vient de changer et les Suns voudront désormais enchaîner devant leur public, qui sera chaud bouillant pour aider les Cactus à faire chuter la bande à LeBron James. Justement, LeBron, parlons-en. Si Anthony Davis rate le Game 5, James devra clairement prendre les commandes pour donner une chance à son équipe. Le genre de challenge qu’il a déjà connu par le passé, à Miami comme à Cleveland, lui qui a parfois dû se débrouiller avec un Dwyane Wade diminué, un Chris Bosh blessé, ou carrément sans Kyrie Irving et Kevin Love… en même temps. Peut-il cependant enclencher le mode cyborg à 36 ans et porter les siens face à la deuxième meilleure équipe de l’Ouest en saison régulière ? L’avenir répondra à la question. Dans cette série face à Phoenix, on a vu LeBron y aller assez tranquille, avec quelques séquences de grosse domination mais pas non plus le James qui écrase tout sur son passage. En même temps, il revient d’une blessure sérieuse à la cheville, et puis les Lakers avaient réussi sous l’impulsion notamment d’un gros Anthony Davis à prendre le lead. Désormais, James ne pourra plus trop choisir ses spots ou ses moments. Dans le Game 4 d’hier, on aurait aimé le voir plus agressif dans le troisième quart, celui qui a coûté cher à Los Angeles. James s’est activé en fin de match mais c’était déjà trop tard. Les Lakers n’auront pas le droit d’avoir un retard à l’allumage dans la cinquième manche sous peine de se retrouver dos au mur. Cela ne veut pas dire que BronBron devra tout faire tout seul, mais on attend de lui qu’il donne le ton, comme un roi.

« Ces épaules n’ont pas été construites pour rien. Donc si je dois mettre plus de poids dessus, ainsi soit-il. Qu’on gagne ou qu’on perde, je suis prêt pour le défi. » – LeBron James, via ESPN

Si AD est effectivement forfait demain, on imagine que Kyle Kuzma intégrera le cinq majeur, comme ce fut le cas hier en deuxième mi-temps. Il faudra surveiller aussi la disponibilité de Kentavious Caldwell-Pope, indisponible dimanche. Mais au final, on regardera avant tout en direction de LeBron, comme souvent.

Source texte : The Athletic, ESPN