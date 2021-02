Nike PG 5 L.A. Drip : un petit bijou qui va vite devenir un hit hors de la sphère du basket aussi

Sorties au début de l’année, les cinquièmes signature shoes de Paul George viennent de prendre un bon gros shot vitaminé avec le dernier coloris dévoilé ce jeudi 25 février. Les Nike PG 5 L.A. Drip sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers, à manipuler avec des gants de joaillier.

Attention les yeux, ça attaque ! Après un premier coloris monochrome noir, les designers ont décidé de mettre un peu de couleurs dans la vie de PG13 avec cette version finalement baptisée L.A. Drip. Les plus branchés d’entre vous connaissent déjà la signification de ce mot rendu à la mode ces dernières années par des artistes comme les Migos ou Cardi B. En gros, on a affaire à un petit bijou ou à une pièce de collection à vous de voir. C’est vrai qu’avec ses teintes mauves, roses et turquoise, on est un peu dans ce qui se fait de plus hype dans le monde de l’art et de la mode. Du coup, on en vient presque à se demander si on osera vraiment les porter sur un parquet de peur de les abîmer tellement le rendu est stylé. Clairement, avec ce coloris et ces motifs en forme de gouttes d’eau, Nike ne vise pas seulement les ballers mais bien toutes les personnes susceptibles de porter une paire de sneakers et on ne serait d’ailleurs pas très étonnés de les retrouver aux pieds d’une star du hip-hop dans un clip ou en concert lorsque les tournées seront de nouveau autorisées.

La grande-sœur : les Nike LeBron 18 Fruity Pebbles, avec ce même petit goût acidulé sur la langue quand on les regarde côte à côte.

On les imagine déjà à ses pieds : Kelly Oubre Jr., pour aller avec son swag légendaire. En plus, le violet matcherait assez bien avec le maillot bleu électrique des Warriors.

L'occasion parfaite pour les porter : pour un défilé de mode un peu classe, collection printemps/été.

On aime : un coloris qui sort du lot et qui devrait participer à populariser encore un peu plus les sneakers dans d'autres sphères que le basket.

On aime moins : la paire est tellement aboutie qu'il va falloir accepter de ne pas avoir l'exclu car de nombreuses personnes devraient craquer pour se les offrir.

Les Nike PG 5 L.A. Drip sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Un prix doux pour une paire qui l’est tout autant.

