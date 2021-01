Nike LeBron 18 Fruity Pebbles : les céréales multicolores, le secret de la longévité du King ?

A 36 ans, LeBron James est toujours aussi fort. On a même l’impression qu’il se bonifie encore avec l’âge, ce qui n’est pas peu de choses quand on parle d’un quadruple MVP comme lui. A l’occasion de la sortie des Nike LeBron 18 Fruity Pebbles disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers, on a peut-être percé au grand jour son plus grand secret.

Mais si ! Vous les avez forcément déjà vu dans le rayon international de votre supermarché fétiche. Les Fruity Pebbles, ce sont ces céréales américaines multicolores dont raffolent les enfants… et pas que visiblement. En hommage à son petit déjeuner favori de la semaine correspondant à son cheat meal pour lequel il n’est pas trop regardant sur les calories, LeBron James sort un tout nouveau coloris de sa dernière chaussure signature, la Nike LeBron 18. Comme on pouvait s’en douter à la lecture de son nom, c’est donc un modèle haut en couleur qui nous est proposé. L’empeigne est dominée par le rose alors que la bulle d’air présente sous le talon et deux interstices de la languettes sont en orange. Pour compléter ce subtil mélange, le Swoosh des deux faces intérieurs et le dernier interstice sont revêtus de bleu.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike LeBron 15 Four Horsemen, la version Smarties en quelque sorte.

les Nike LeBron 15 Four Horsemen, la version Smarties en quelque sorte. On les imagine déjà à ses pieds : Dion Waiters en train de grailler ses bonbons dans l’avion.

Dion Waiters en train de grailler ses bonbons dans l’avion. L’occasion parfaite pour les porter : pour aller au parc d’attraction, ça matchera parfaitement avec votre barbe à papa.

pour aller au parc d’attraction, ça matchera parfaitement avec votre barbe à papa. On aime : LeBron se lâche complètement et mieux vaut en profiter, on ne sait pas jusque quand cela va durer.

LeBron se lâche complètement et mieux vaut en profiter, on ne sait pas jusque quand cela va durer. On aime moins : le champion en titre est toujours aussi dur en affaires avec un modèle vendu à 189,90 euros tout de même.

Les Nike LeBron 18 Fruity Pebbles sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 189,90 euros. Nous, on retourne prendre un peu de céréales.

Source : Nike