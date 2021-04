Le phénomène Chet Holmgren choisit l’université de Gonzaga : si vous avez besoin d’une raison pour mater la NCAA l’an prochain, la voici

C’est un nom qui fait déjà fantasmer plusieurs franchises NBA alors que le gamin n’a même pas encore joué le moindre match en université. Mais c’est pour bientôt. Chet Holmgren, considéré comme le meilleur lycéen de la classe 2021, a décidé de s’engager avec Gonzaga.

C’est donc sous le maillot des derniers finalistes NCAA et ancienne université de Joël Ayayi que Chet Holmgren va pouvoir exprimer son énorme talent. La nouvelle a été annoncée via SportsCenter lundi. L’annonce était évidemment attendue car le prospect cinq étoiles de 18 ans est déjà considéré comme le potentiel premier choix de la Draft NBA 2022. Ça vous montre un peu le potentiel et les attentes qui entourent ce gamin. 2m13, envergure de 2m29, gros protecteur d’arceau et grand talent offensif, Chet Holmgren est le genre de phénomène capable de redéfinir certaines lois du basket. Il peut scorer à l’intérieur, il peut shooter à 3-points, il est à l’aise balle en main, autrement dit on a devant nous une combinaison de qualités assez rare. Pour vous donner une idée plus précise du mec, il est souvent comparé à Kristaps Porzingis et Kevin Garnett. On a aussi vu des comparaisons avec Anthony Davis et Kevin Durant. Bref, vous l’avez compris, on ne parle pas de n’importe qui. Certes, il est frêle avec ses 88 kilos tout mouillé mais avec son talent et l’intensité avec laquelle il joue, Holmgren risque de faire des dégâts durant sa saison freshman en NCAA.

Sur les tablettes de nombreuses universités (North Carolina, Michigan, Georgetown, Ohio State…) mais envisageant également la voie de la G League comme Jalen Green et Jonathan Kuminga, Chet Holmgren a été séduit par le programme du coach Mark Few, l’un des meilleurs du pays. Proche de Jalen Suggs, auteur d’un shoot miraculeux lors du dernier Final Four avec les Bulldogs et favori pour sortir dans les hauteurs de la prochaine Draft NBA, Chet a sans doute été convaincu par le guard.

« Jalen a eu beaucoup d’influence. C’est quelqu’un que je connais et en qui j’ai confiance. On a beaucoup discuté. C’est un ami et ancien coéquipier. » – Chet Holmgren sur Jalen Suggs, via ESPN

Invaincu jusqu’à la finale NCAA perdue face à Baylor début avril, Gonzaga récupère un prospect qui devrait aider les Zags à rester parmi les références du basket universitaire malgré les départs de Jalen Suggs, Joël Ayayi et Corey Kispert. Les Bulldogs ont également recruté le meneur Hunter Sallis et l’intérieur Kaden Perry. Il faudra une nouvelle fois compter sur eux dans la course au titre national lors de la March Madness 2022.

Intenable au lycée avec la Minnehaha Academy (Minnesota), Chet Holmgren est prêt pour la prochaine étape de sa carrière. Direction Gonzaga pour une grande année universitaire, avant de débarquer en NBA à travers l’un des premiers choix de la Draft 2022.

Source texte : SportsCenter