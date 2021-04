Les dates de la Free Agency 2021 sont tombées : rendez-vous début août pour quelques paraphes et beaucoup de billets verts

On en sait plus sur le calendrier de l’été des free agents et ils auront à négocier quelques contrats avant de filer à la plage. Rendez-vous dès le 2 août pour attaquer les grands mouvements de la Free Agency et on oublie surtout pas d’activer les notifs sur son téléphone.

Cela fait partie des dates qu’on aime bien noter sur l’agenda pendant la saison car la Free Agency reste un des moments les plus intenses de l’année NBA. Les grosses rumeurs qui tournent depuis des jours et puis finalement, tu reçois une bombe du Woj qui t’annonce que ton chouchou vient de se barrer dans une équipe rivale. Désolé. Pour connaître cet ascenseur émotionnel, il faudra patienter jusqu’à début août, comme vient de l’annoncer la NBA dans un communiqué. Si certains avaient peur de s’ennuyer cet été, oubliez cette idée. Des bureaux des GM aux parquets japonais, on va entendre parler de ballon orange à tout bout de champ.

The following key dates have been announced: pic.twitter.com/pKUJ7ETW3c — NBA Communications (@NBAPR) April 19, 2021

C’est donc à partir du 2 août (à minuit, heure française) que les franchises pourront négocier des deals avec les joueurs concernés. À noter que les contrats ne pourront être signés qu’à partir du 6 août (à 18h01, heure française). Pour les gros noms annoncés : Kawhi Leonard (s’il refuse sa player option), DeMar DeRozan, Kyle Lowry, Victor Oladipo, John Collins, Mike Conley, Andre Drummond, Lonzo Ball ou encore Evan Fournier. En bref, du beau monde. Le Woj’ et Shams vont pouvoir se faire plaisir et les billets verts vont voler, à n’en pas douter. Avec les prolongations actées de plusieurs superstars, la hype est un peu retombée sur cette édition 2021 mais il y aura moyen de se mettre bien, une fois de plus, et on n’est jamais à l’abri de quelques surprises, surtout en cas d’échec (ou de succès) en Playoffs de certaines équipes. On rappelle que la Draft aura lieu le 29 juillet, une semaine après un potentiel Game 7 des Finals et que cette période de signatures interviendra au beau milieu des JO ! (À voir si cela influencera la participation de certains) Autant dire que le calendrier estival va être particulièrement dense et qu’il faudra apprendre à avoir des yeux derrière la tête pour pouvoir suivre tout en même temps. Le point positif, c’est qu’on peut espérer un retour à un agenda normal pour la saison prochaine et cela semble être l’objectif prioritaire de la Ligue. Encore faut-il que ce maudit virus nous laisse en paix cinq minutes.

Les dates de le Free Agency 2021 sont tombées et on connaît désormais le jour et l’heure pour faire venir les camions de la Brinks. Rendez-vous le 2 août pour un grand foutoir et, on l’imagine, beaucoup de débats sur les deals qui seront signés.

Source texte : NBA