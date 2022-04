C’est une nouvelle qui ne surprendra personne, mais c’est désormais officiel : Chet Holmgren, l’un des prospects les plus prometteurs de la planète basket, a décidé de se présenter à la Draft NBA 2022. Il fait partie des grands favoris pour être appelé en tout premier par Adam Silver le 23 juin prochain.

C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a balancé la nouvelle entre deux-trois breakings sur les blessures qui caractérisent actuellement les Playoffs NBA. Chet Holmgren quitte donc Gonzaga après une saison pour faire le grand saut vers la NBA, rejoignant ainsi des prospects comme Paolo Banchero (Duke), Jabari Smith (Auburn) ou encore Jaden Ivey (Purdue). Un de ces gars-là sera sans aucun doute choisi en numéro un à la Draft 2022 et Holmgren pourrait bien être celui qui enfile le costume de top pick. Déjà considéré comme le meilleur talent des States à sa sortie du lycée (et MVP du Mondial U19, même si on sait tous que Victor W l’a mangé), Chet a plutôt convaincu lors de sa campagne freshman chez les Bulldogs de Mark Few, même si ces derniers se sont fait dégager très prématurément à la March Madness. Ses stats ? 14,1 points, 9,9 rebonds et 3,7 contres de moyenne en 27 minutes de jeu, le tout à quasiment 61% au tir dont 39% du parking. Pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien le bonhomme, on est sur un profil très atypique puisqu’on parle d’un intérieur au physique de coton-tige (2m13, 88 kilos) mais possédant du talent plein les mains. Holmgren a du toucher, il a de la mobilité, et il peut shooter de loin. De l’autre côté du terrain, forcément ça lui arrive de se faire bouger sauf qu’il est tellement long qu’il est capable de compenser pour protéger l’arceau bien comme il faut. Le potentiel est donc hyper intrigant et c’est bien ça qui pourrait le propulser au sommet de cette Draft NBA 2022. Car si d’autres joueurs sont peut-être plus NBA-Ready à l’heure de ces lignes, Chet Holmgren est sans doute celui qui possède le plus d’upside.

« Ce n’est pas parce qu’il est maigre qu’il est soft. […] Son coté compétitif est l’une de ses qualités principales. Il peut défendre dans le périmètre et protéger l’arceau à un haut niveau. En attaque il impressionne aussi, il peut pénétrer pour dunker, on l’a vu rentrer des tirs à la Dirk, il peut tenir la balle en transition… Il fait vraiment partie de ces joueurs modernes qui n’ont pas de position définie. » – Mike Schmitz, hexpert Draft pour ESPN

On ne connaît pas encore l’ordre du Top-14 de la Draft NBA 2022 mais on imagine que Houston, Orlando, Detroit ou Oklahoma City (les quatre équipes avec le plus de chances d’avoir le first pick, 14% pour les trois premières, 12,5% pour OKC) repartira avec le premier choix et donc potentiellement Chet Holmgren. Une raquette du turfu avec Alperen Sengun à Houston et le duo Green – Porter Jr. à l’arrière ? Un duo ultra prometteur avec Cade Cunningham à Detroit ? Un futur Big Three SGA – Giddey – Holmgren au Thunder ? Les possibilités sont nombreuses concernant son avenir NBA. Et peu importe à quelle position il sera choisi au final, Chet veut juste tomber dans une équipe où il pourra exprimer son potentiel et progresser à son rythme.

« Je sais que le basket est un business et être numéro 1 [de la Draft, ndlr.] n’est pas aussi important que de trouver une équipe qui me corresponde et une bonne situation. En fin de compte, j’espère le meilleur pour moi et mon avenir, et si ça signifie être numéro 1 tant mieux. » – Chet Holmgren

Le phénomène formé à Gonzaga devra forcément prendre un peu de coffre (beaucoup ?) pour devenir un joueur dominant au plus haut niveau. Mais tout le reste, il l’a. La taille, le talent, l’envergure (2m30), l’impact des deux côtés du terrain… bref, on est sur un nouveau level dans la catégorie des licornes.

Source texte : ESPN

