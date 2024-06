Nouveauté de cette édition 2024, la Draft NBA se déroule sur deux jours. Après l’annonce des 30 premiers choix la nuit dernière, les prospects qui n’ont pas été appelés doivent patienter… 24h. Une éternité. Encore plus pour ceux qui étaient invités à la cérémonie d’hier…

Lors de la Draft NBA, il n’est jamais rare de voir la cote d’un jeune joueur plonger. A mesure qu’Adam Silver énonce les choix des franchises, les caméras multiplient les gros plans sur les visages fermés de ceux qui étaient projetés beaucoup plus haut. On pense à Cam Whitmore en 2023 ou Bol Bol en 2019, ce dernier attendu dans le top 15-20 et finalement appelé… en 44e choix.

Mais cette année, c’est bien une nuit et une journée qui séparent les picks 30 et 31. Si Baylor Scheierman a eu la chance d’être sélectionné sur le gong, d’autres sont rentrés à l’hôtel bredouilles.

Le gros changement avec le nouveau modèle de la Draft, c’est aussi ça.

Avec un 1er et 2nd tour totalement séparés (2nd tour ce soir à 22h), des joueurs qui espéraient être draftés repartent bredouille (Filipowski).

Ça, ça doit vraiment être dur à vivre.pic.twitter.com/IhOWf2sMCw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

La soirée est d’autant plus douloureuse pour les prospects ayant été invités dans la Green Room. Sorte de “carré VIP” pour les pépites avec la meilleure cote, elle n’est normalement composée que de joueurs projetés dans les 20 – voire 25 – premières places.

La nuit dernière, Kyle Filipowski (Duke) et Johnny Furphy (Kansas) ont été les malheureux élus. Rarement imaginés au deuxième tour, ils ont patienté plus de 3h aux côtés de leurs proches sans pouvoir avoir la chance de se lever. Coup dur supplémentaire, les contrats sont moins juteux et plus précaires à partir de la place 31.

Pour Furphy, Filipowski et des dizaines d’autres candidats à la Draft NBA 2024, dernière chance d’être drafté ce soir à 22h. Mais exit l’estrade et le Barclays Center, rendez-vous… dans les locaux d’ESPN.