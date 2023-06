Cam Whitmore drafté en 20 par les Rockets !

Une quinzaine de places plus tard que prévu, Cam Whitmore a été choisi par les Houston Rockets avec le 20e choix de la Draft 2023. Un potentiel gros steal au vu du talent de celui que tout le monde voyait comme un lottery pick… jusqu’à ce soir.

Le profil écrit de Cam Whitmore, c’est par ICI !

Si vous vous demandiez qui allait être la grosse victime de la Draft NBA 2023, vous avez la réponse : Cam Whitmore. Alors qu’il était attendu dans le Top 10, et plus près de la 5e que de la 10e place, Cam a peu à peu glissé. Une glissade qui l’emmène tout droit vers le Texas, chez les Houston Rockets. Les Fusées, qui ont déjà récupéré Amen Thompson plus tôt dans la soirée, sortent de cette soirée à Brooklyn clairement renforcées. C’était pas dur me direz-vous.

With the 20th pick, we select Cam Whitmore!

Welcome to Houston 🚀 pic.twitter.com/cnE8eBseh7

— Houston Rockets (@HoustonRockets) June 23, 2023

Si Cam était attendu si haut, ce n’est pas pour rien. Du haut de ses 18 ans, l’ailier sorti de Villanova est l’un des prospects les plus impressionnants de la cuvée. 2m04 et 105 kilogrammes, ça mange un ado hein. Alors dans une équipe des Rockets en plein bordel, Cam a tout ce qu’il faut en magasin pour faire sa place. Amen Thompson devra lui batailler pour se faire une place entre Jalen Green et Kevin Porter Jr., mais Whitmore devrait lui avoir plus de champ à l’aile où il sera en concurrence avec Kenyon Martin Jr. pour le role de starter au poste 3.

Fort physiquement et très bon finisseur, Cam a donc clairement perdu en valeur durant la soirée. Sûrement que ses lacunes défensives et son manque de régularité au shoot n’ont pas aidé son cas, mais ça sent quand même fort la bonne pioche pour Rafael Stones et toute la bande. Un bon coup bienvenu au regard des tristes saisons desquelles sortent les Rockets. Déjà qu’ils ne sont pas performants, le fond de jeu et le projet semblaient être les derniers des soucis Texans depuis le départ de James Harden. On ne compte sûrement pas sur un rookie choisi en vingtième position pour changer la donne, mais CW aura au moins le mérite d’apporter un peu de profondeur et un talent certain dans les rangs rouges.

Statistiques 2022-23 : 12,5 points à 47,8% au tir, 5,3 rebonds, 0,7 passe décisive et 1,4 interception en moyenne (27,3 minutes sur 26 matchs)

La soirée de Cam Whitmore ne s’est pas tout à fait passée comme il l’avait prévue. Attendu très haut, l’ailier a fini dans le ventre mou de cette cuvée 2023. Un coup à l’ego mais aussi une opportunité de prouver à un paquet de monde qu’ils ont eu tort. À Houston, on se frotte sûrement les mains et on prie fort pour voir Cam montrer qu’il n’était pas dans la Green Room pour rien.