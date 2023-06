Jalen Hood-Schifino drafté en 17 par les Lakers !

Quel joli coup pour les Lakers ! Plutôt projeté autour du top 15, voir même dans le top 10 pour certaines mock drafts, Jalen Hood-Schifino est perçu par certains spécialistes comme l’un des potentiels steals de cette Draft 2023. Bye bye les champs de l’Indiana, et bonjour les plages Californiennes !

Peut-être l’une des plus grosses interrogations de ce premier tour avant le début de cette Draft : où allait atterrir Jalen Hood-Schifino ? Finalement un poil plus bas que prévu, l’ancien meneur des Indiana Hoosiers va finalement faire le bonheur des fans californiens :

Welcome to the Purple & Gold, Jalen Hood-Schifino! pic.twitter.com/DdMu3PKML9

— Los Angeles Lakers (@Lakers) June 23, 2023

Jeune meneur qui vient tout juste d’avoir 20 ans, mesurant 195 centimètres pour un poids d’environ 95 kilos : des belles mensurations physiques qui fixent peu de limites à ce qu’on attend d’un meneur NBA. Pour ceux qui doutent de son association avec les Lakers, sachez que Hood-Schifino semble parfaitement répondre à leurs besoins. Déjà, il y a de la bonne défense sur les lignes extérieures, pas le genre de joueur à présenter le tapis rouge vers la raquette.

En attaque, Jalen est capable de porter la gonfle et d’organiser le jeu de façon très sérieuse. Ayant pas mal pratiqué le pick-and-roll à Indiana, le jeune meneur est prêt à faire parler son jeu de passe de très haut niveau pour envoyer Anthony Davis en orbite. Passe en l’air ou à terre, il maîtrise son art à la perfection. On combine ça avec un tir à mi-distance très sérieux, même en mouvement, et on obtient un joueur dangereux dans du jeu à 2.

Maintenant, la question reste de savoir quel rôle il pourra gratter au sein de cet effectif. Est-ce que Jalen peut être suffisamment propre (car oui, il y a pas mal de pertes de balle) pour mener la seconde unit ? Il risque de passer par la case G League en début de saison, mais il existe un scénario plus que probable dans lequel Hood-Schifino décroche un rôle important dans cette rotation pas toujours à l’aise sur ses lignes extérieures. Malgré un pourcentage à 3-points encore trop faible (30% l’an passé), Jalen a tout de même un coup à jouer en apportant des certitudes à la création. Surtout lorsqu’on sait que D’Angelo Russell risque de faire ses valises cet été…

Les Lakers représentent un énorme défi pour Jalen Hood-Schifino, mais la marche ne semble pas trop haute pour gratter un rôle en sortie de banc. Malheureusement son manque de menace extérieure – un réel besoin californien – empêche de le projeter trop haut dans la rotation. Sûrement l’un des rookies à suivre de très près cette saison !