Sélectionné avec le premier choix de la Draft NBA 2024 par les Atlanta Hawks, Zaccharie Risacher a comparé son jeu à celui de Klay Thompson en conférence de presse.

Afin d’apprendre à mieux connaître un prospect NBA, les observateurs et analystes ont l’habitude de chercher des comparaisons dans le style de jeu. Notre scout maison, dans le profil de Zaccharie Risacher, mentionnait par exemple du Nicolas Batum ou du Mikal Bridges pour la polyvalence ou QI basket, en se laissant tenter à y ajouter un zeste de Kevin Durant. Du côté des scouts américains, les noms de Franz Wagner et Michael Porter Jr. étaient ceux qui revenaient le plus souvent.

Pour le principal intéressé, interrogé par la presse quelques minutes après sa sélection par les Atlanta Hawks, Klay Thompson est également une inspiration qui se reflète dans sa façon de jouer au basket :

“Klay Thompson, j’aime sa façon de jouer et je pense que nous avons le même jeu. C’est évidemment un meilleur shooteur que moi, mais je pense qu’en travaillant dur, je peux m’améliorer dans cet aspect-là de mon jeu.”

“I like the way he plays and I think we’ve got the same game.”

No. 1 overall pick Zaccharie Risacher takes inspiration in his playing style from Warriors legend Klay Thompson. pic.twitter.com/IRm97FXTHB

Zaccharie Risacher, comme Klay Thompson, semble pouvoir compter sur une belle polyvalence, un côté two-way ainsi qu’un shoot calibré avec… presque dix centimètres de plus (1m98 contre 2m07). Mais si on ne peut que lui souhaiter de se rapprocher d’un des meilleurs snipers de tous les temps, la comparaison est pertinente quand on considère le rôle potentiel de l’ailier sur un parquet NBA. De la défense, des bombinettes du parking et du jeu sans ballon, un soldat de luxe qui fait tout ce dont une équipe a besoin.

On a déjà très hâte du premier “Game 6 Zacc”, mais l’ancien joueur de Bourg-en-Bresse a tout le temps du monde avant d’en arriver là.

