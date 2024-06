De nouveau blessé au genou lors du premier tour des Playoffs face aux Dallas Mavericks, l’état de santé de Kawhi Leonard restait un petit mystère. L’ailier des Clippers devrait bien participer à la préparation de Team USA et tenir sa place pour la compétition.

Dans treize jours tout juste, le fantastique roster de Team USA débutera sa préparation avec un match amical face au Canada. Alors que la participation de onze des douze joueurs est presque certaine, un petit doute subsistait à propos de Kawhi Leonard. Si l’ancien double MVP des Finales a disputé 68 matchs de saison régulière pour la première fois depuis 2016-17, son genou l’avait contraint de manquer une bonne partie de la série face aux Dallas Mavericks.

Selon les informations rapportées par Tomer Azarly (ClutchPoints), Kawhi continue sa remise en forme et ne devrait pas rater le début de la préparation avec un retour prévu la semaine prochaine. Même sans être à 100% dans un premier temps, Steve Kerr pourra profiter de la profondeur inédite de l’effectif pour permettre à l’ailier de ne prendre aucun risque.

“La star des Clippers, Kawhi Leonard, devrait participer au stage complet de Team USA en vue des prochains Jeux Olympiques de Paris en 2024. Leonard se remet d’une inflammation du genou droit.”

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) June 27, 2024

Steve Kerr n’a pour l’instant rien révélé de la hiérarchie de sa rotation, mais les possibilités paraissent toutes démentielles. Un potentiel cinq avec Stephen Curry – Kawhi Leonard – LeBron James – Kevin Durant – Joel Embiid sur le parquet en même temps semble tout simplement TERRIFIANT. Pour Svetislav Pesic, le coach de la Serbie, l’effectif de Team USA est même meilleur que celui de la Dream Team 1992. Sur le papier, il n’a… peut-être pas tort.

Kawhi Leonard, qui fêtera son 33e anniversaire dans deux jours, n’a jamais joué pour Team USA, ni dans une compétition internationale majeure. Rendez-vous le 27 juillet face à la Serbie pour le début des hostilités avec un H majuscule.

Source texte : Tomer Azarly