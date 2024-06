Membre important du titre 2023 des Nuggets, Kentavious Caldwell-Pope possède une player option sur la saison 2024-25 et sera sans doute convoité sur le marché des agents libres. Il est donc possible que KCP ne revienne pas dans le Colorado, mais ce scénario ne fait pas peur au manager de Denver Calvin Booth.

Kentavious Caldwell-Pope portera-t-il toujours les couleurs des Nuggets la saison prochaine ? Plus on avance, plus un départ semble d’actualité.

Récemment, on soulignait l’intérêt des Sixers et du Magic pour KCP, deux franchises ambitieuses qui ont la marge salariale pour proposer un gros contrat à l’arrière. Les Nuggets, qui doivent déjà payer au prix fort le quatuor Nikola Jokic – Jamal Murray – Aaron Gordon – Michael Porter Jr., sont forcément moins enclins à sortir le chéquier. On rappelle que Caldwell-Pope possède une player option à 15 millions de dollars en 2024-25 et qu’il cherche sans doute un contrat plus imposant afin d’assurer ses arrières à l’âge de 31 ans.

Tout cela pourrait pousser l’arrière vétéran à faire ses valises. Un scénario auquel le GM Calvin Booth semble préparé.

“Je pense que si l’on regarde certaines des équipes qui ont été bonnes dans le passé, elles ont trouvé un moyen de remplacer un quatrième, cinquième titulaire, le sixième homme du banc, et de continuer à rouler. Ce serait bien qu’il revienne. Il y a beaucoup de continuité, mais quand on regarde le tout, les lineups et ce genre de choses, Christian Braun est l’un des meilleurs joueurs de la ligue au net rating, tout comme KCP. Si [Braun] s’installe parmi les titulaires comme cela est probablement prévu, je pense que nous nous en sortirons si KCP ne revient pas.”

Dans la NBA actuelle, où la parité est plus forte que jamais et où les équipes les plus dépensières sont très pénalisées (voir second apron), le challenge est de taille pour rester au sommet. Au niveau financier comme au niveau de l’équilibre collectif. Cela demande notamment de l’adaptation et des jeunes qui step-up. Calvin Booth pense que Christian Braun – 23 ans et deux saisons NBA derrière lui – a ce qu’il faut pour compenser un potentiel départ de Kentavious Caldwell-Pope.

Alors que KCP est une référence dans son rôle de “3&D” vétéran capable d’aider une équipe à aller au titre, Christian Braun a lui prouvé qu’il pouvait déjà avoir un vrai impact sur la victoire en sortie de banc. Son énergie des deux côtés du terrain, son côté “je n’ai peur de personne” mais aussi ses pures qualités de basketteur (38% à 3-points cette année) sont très appréciées à Denver. Et cela se confirme dans les stats : comme le souligne Ryan Blackburn de Mile High Sports, le net rating (la différence quand on prend l’efficacité offensive et défensive) des Nuggets est de 10,8 quand Braun partage le terrain avec Nikola Jokic. Un chiffre hyper encourageant, et même supérieur à celui de Caldwell-Pope avec Jokic, bien que ce dernier a joué beaucoup plus de minutes avec le Joker (plus de 4 500 contre 672 pour Braun).

S’il y a donc des raisons légitimes de croire en la capacité de Braun à remplacer KCP, le vétéran fait partie de l’ADN de champion des Nuggets. Sa perte, quoi qu’on en dise, ferait mal à Denver alors que la Conférence Ouest s’annonce peut-être plus redoutable que jamais la saison prochaine. Denver était déjà limité en profondeur derrière son excellent cinq de départ. Vous enlevez Kentavious et ça risque de créer un trou supplémentaire à combler pour Michael Malone.

Si le départ de KCP se confirme, les jeunes et les potentiels joueurs qui seront recrutés avec les économies réalisées pourront-ils compenser celui-ci ?

__________

Source texte : Mile High Sports