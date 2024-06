Wendell Moore Jr. transféré aux Pistons avec des choix de draft

Alors que le deuxième tour de la Draft NBA 2024 va bientôt démarrer (22h ce jeudi soir), les Pistons et les Wolves ont trouvé un accord sur un petit transfert. Transfert qui envoie Wendell Moore Jr. à Detroit.

Bon clairement, c’est pas le transfert du siècle, mais c’est un transfert quand même. Voici les détails du deal selon The Athletic.

Les Pistons récupèrent : Wendell Moore Jr. + 37e choix de la Draft 2024

Wendell Moore Jr. + 37e choix de la Draft 2024 Les Wolves récupèrent : 53e choix de la Draft 2024

Detroit monte ainsi dans la hiérarchie des choix du second tour pour ce soir tout en récupérant l’ancien joueur de Duke (22 ans, Draft 2022), qui n’a pratiquement pas vu le terrain dans le Minnesota lors de ses deux premières années NBA. On rappelle aussi que la franchise de Minneapolis devait se positionner sur l’année 3 de WMJ, une team option.

Avec ce transfert, les Wolves libèrent une place dans leur effectif et réalisent ainsi de petites économies dans une masse salariale déjà bien fournie. Les Loups ont déjà obtenu ce qu’ils voulaient à la Draft avec les arrivées de Rob Dillingham et Terrence Shannon Jr. la nuit dernière.

Detroit is sending No. 53 to Minnesota in the deal, sources tell me and @JonKrawczynski. https://t.co/Fnmkjw63tp

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 27, 2024

Source texte : The Athletic