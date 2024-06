Le deuxième tour de la Draft NBA 2024, c’est ce soir à 22h !

Le premier tour de la Draft NBA 2024 a rendu son verdict la nuit passée, mais il reste encore le second tour, qui se déroulera ce soir, à partir de 22h, heure française.

Pour la première fois de l’histoire, la Draft NBA se déroule sur deux jours. La nuit dernière, 30 chanceux ont été appelés par Adam Silver, retrouvez d’ailleurs tous leurs noms ici. Toutefois, de nombreux autres joueurs attendent toujours de voir leur rêve se réaliser et repartent du Barclays Center en restant dans l’incertitude, tout en espérant être appelé ce soir.

Le gros changement avec le nouveau modèle de la Draft, c’est aussi ça.

Avec un 1er et 2nd tour totalement séparés (2nd tour ce soir à 22h), des joueurs qui espéraient être draftés repartent bredouille (Filipowski).

Ça, ça doit vraiment être dur à vivre.pic.twitter.com/IhOWf2sMCw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

C’est pas comme avant où… bon… t’es pas sélectionné au premier tour ok t’es frustré déjà t’es pas contrat garanti mais y’a 2 pubs pour Kia et Mark Tatum débarque pour annoncer 30 nouveaux picks. Donc ça repart tout de suite.

Là tu gamberges pendant 24H c’est chaud chaud.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

Ce soir, Mark Tatum, l’adjoint d’Adam Silver, va également permettre à d’autres joueurs de mettre un pied dans la grande ligue, et certains joueurs Français peuvent être draftés au second tour. Melvin Ajinça, Mohamed Diarra et Armel Traoré espèrent pouvoir rejoindre Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Tidjane Salaün et Pacôme Dadiet parmi les joueurs tricolores déjà draftés hier sur cette cuvée 2024.