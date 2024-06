Cette nuit, on a vécu un moment historique avec la sélection de quatre Français au premier tour de la Draft NBA : Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Tidjane Salaün et Pacôme Dadiet. Voici à quoi ressemblera leur contrat et leur salaire à leur arrivée dans la Grande Ligue.

En NBA, les contrats rookie sont fixés par le CBA (accord collectif entre la Ligue et les joueurs) et les salaires évoluent en même temps que le salary cap. Plus un joueur est sélectionné haut dans la draft, plus son salaire est important. Voici les contrats des nouveaux Frenchies draftés en NBA.

Zaccharie Risacher (#1, Hawks)

Salaire annuel en 2024-25 : 12,6 millions de dollars

Contrat garanti de 2 ans et 25,8 millions de dollars

Option équipe sur l’année 3 et 4

Au total : contrat de 4 ans et 57,2 millions de dollars (deux dernières années non garanties)

Alexandre Sarr (#2, Wizards)

Salaire annuel en 2024-25 : 11,2 millions de dollars

Contrat garanti de 2 ans et 23,1 millions de dollars

Option équipe sur l’année 3 et 4

Au total : contrat de 4 ans et 51,2 millions de dollars (deux dernières années non garanties)

Tidjane Salaün (#6, Hornets)

Salaire annuel en 2024-25 : 7,5 millions de dollars

Contrat garanti de 2 ans et 15,3 millions de dollars

Option équipe sur l’année 3 et 4

Au total : contrat de 4 ans et 34,1 millions de dollars (deux dernières années non garanties)

Pacôme Dadiet (#25, Knicks)

Salaire annuel en 2024-25 : 2,7 millions de dollars

Contrat garanti de 2 ans et 5,6 millions de dollars

Option équipe sur l’année 3 et 4

Au total : contrat de 4 ans et 14 millions de dollars (deux dernières années non garanties)

__________

Source texte : Spotrac