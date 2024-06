Convoqué avec l’Équipe de France pour cette préparation aux Jeux Olympiques, Andrew Albicy est revenu sur plusieurs sujets lors du Media Day des Bleus. Son retour dans le groupe France, Victor Wembanyama ou encore l’importance de la défense pour les tricolores. Morceaux choisis.

Laissé de côté pour la Coupe du Monde 2023, Andrew Albicy est bien avec l’Équipe de France cet été, du moins pour la préparation en tout cas. Présent avec les Bleus lors de nombreuses campagnes, et médaillé à 4 reprises (Euro 2011, Coupe du Monde 2019, JO 2020, Euro 2022), Albicy savoure ce retour sous le maillot du coq, même s’il sait que la concurrence est rude sur le backcourt avec notamment Frank Ntilikina, Matthew Strazel et Théo Maledon, Killian Hayes ayant lui déjà été renvoyé à la maison. Prêt à gagner sa place, Albicy ne se pose pas de question et donne tout sur le terrain. Des propos rapportés par Robin Wolff de TrashTalk.

Andrew Albicy 🗣️ : À chaque sélection, je me sens menacé, mais je suis prêt à gagner ma place même si on sent encore plus la concurrence cette année au vu du nombre d’extérieurs. Je contrôle ce que je peux.”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/Ssc15JmsWL

Andrew Albicy a plusieurs atouts dans sa manche pour aller décrocher une place dans les 12 qui iront chercher une médaille aux JO. Il est plus expérimenté que ses concurrents pour le poste 1, il a aussi un vécu plus important avec les cadres du groupe France, qui ont joué à ses côtés dans de nombreuses compétitions internationales. Très bon défenseur, Albicy viendrait combler un manque qui a fait mal l’été passé, où le backcourt des Bleus manquait d’un pitbull prêt à gêner les meilleurs scoreurs adverses. Albicy ne s’en cache d’ailleurs pas, la défense extérieure des Bleus est un élément crucial dans la réussite de l’équipe.

Andrew Albicy à propos des extérieurs : “Nous sommes le fer de lance de la défense et il faut qu’on ait beaucoup plus de jeu rapide. C’est ça les objectifs depuis le début du stage, on a des athlètes”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/AO8S9rOahb

Lui-même risque de devoir partir en mission sur des joueurs bien référencés tout au long du tournoi s’il fait partie du groupe de Vincent Collet. On pourrait par exemple l’imaginer défendre sur Dennis Schroder face à l’Allemagne durant les phases de poule. Même s’occuper d’un joueur calibre MVP comme Shai Gilgeous-Alexander est un défi qui semble tentant pour le natif de Sèvres.

Andrew Albicy est plus que prêt à l’idée de défendre sur des joueurs comme Shai Gilgeous-Alexander !!! ⬇️ pic.twitter.com/WGgxV3PNjI

Enfin, le vétéran a eu un mot sur le nouveau chouchou des fans tricolores, on parle bien sûr de Victor Wembanyama. Albicy imagine rapidement Wemby tenir un rôle central sous le maillot bleu, comme il le fait déjà avec les Spurs de l’autre côté de l’Atlantique.

Andrew Albicy 🗣️ : “J’ai eu la chance de déjà faire des fenêtres avec Victor Wembanyama, ce n’est pas une surprise, ce sera la pierre angulaire de l’équipe”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/zohfTaiavT

