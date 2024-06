On le sait depuis quelques semaines, la 79e cérémonie de Draft de l’histoire de la NBA sera la première à se tenir sur deux jours. Le premier tour aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi au Barclays Center et le deuxième, le lendemain, dans les studios de ESPN.

La NBA suit les traces de la NFL. Comme la ligue de Football Américain, la cérémonie de Draft aura désormais lieu sur plusieurs jours, deux exactement. Le premier tour se déroulera mercredi à 2h du matin et un live sera bien évidemment assuré par TrashTalk sur Twitch. Le deuxième prendra place le lendemain à 22h.

Mesdames messieurs.

La Draft 2024 sera bien commentée en direct, avec @ABallNeverLies et @levraiscw.

Rendez-vous dans la nuit de ce mercredi 26 juin, sur la chaîne Twitch de TrashTalk.

🔸 01h : début du live

🔸 02h : début de la Draft

À mercredi !

➡️ https://t.co/agZWRvIRqJ pic.twitter.com/0yy21GFv2f

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2024

Plusieurs raisons à ce changement. Selon Shams Charania, c’est principalement pour permettre aux équipes d’avoir plus de temps pour discuter et faire leurs choix. Un délai supplémentaire qui pourrait faire naitre de plus nombreux transferts et d’assister à un événement encore plus fou.

The concept has been increasingly discussed in recent meetings as team executives believe they could better utilize more time for both first and second rounds. https://t.co/t9Cwt2fJKr

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 8, 2023

Ensuite, cette évolution permet au deuxième tour d’être mis davantage en lumière. Habituellement, après de nombreuses heures de cérémonie, tout le monde va se coucher et se satisfait d’apprendre le lendemain la deuxième sélection de son équipe. Cette fois, un événement est organisé spécialement pour, à une heure relativement accessible pour nous européens. Le suiveur de NBA lambda va avoir le temps de mieux connaître chaque prospect, de ne pas voir juste un nom comme un autre rapidement passer à 4h du matin, par exemple au cours d’une pub Taco Bell…

Enfin, et même si nous ne pouvons pas l’affirmer avec certitude, il y a sûrement une raison financière derrière ce nouveau format. Deux événements, c’est synonyme de plus de publicités, plus de téléspectateurs et le deuxième tour aura d’ailleurs lieu au sein du studio d’ESPN ; difficile de mieux mettre en valeur la chaîne américaine.

Quoi qu’il en soit, rendez-vous cette semaine pour voir ce que donne cette nouvelle formule de la Draft. Top ou flop ? Réponse mercredi puis jeudi !

Source texte : Shams Charania