Si tous les yeux ou presque sont tournés vers la Draft NBA de ce mercredi, n’oublions pas que la Free Agency approche également à grands pas (30 juin). Parmi les gros dossiers à suivre au cours de l’intersaison 2024 : Paul George. La star des Clippers n’a toujours pas prolongé à Los Angeles et les rumeurs autour d’un potentiel départ pèsent de plus en plus. On fait le point sur sa situation.

All-Star pour la neuvième fois de sa carrière en 2024, Paul George reste l’un des meilleurs ailiers de la NBA. Il semble – à 34 ans – être toujours capable de contribuer à haut niveau des deux côtés du parquet pour aider une équipe à jouer le titre. Reste à voir si ce sera à Los Angeles ou ailleurs.

Paul George, rappel de sa situation contractuelle

En décembre 2020, Paul George signait une prolongation de contrat de 4 ans et 176 millions de dollars, avec une player option sur la dernière année en 2024-25. Cela signifie que PG-13 peut devenir agent libre dès cet été. En effet, s’il décide d’activer sa player option, il se retrouvera sur le marché et aura l’opportunité de signer dans une autre franchise que les Clippers. Il peut aussi prolonger pour un an et 48,7 millions de dollars aux Clippers à travers cette même player option.

Cela fait un an que Paul George est éligible à une extension de contrat de 4 ans et 221 millions de dollars avec les Clippers. Mais la franchise de Los Angeles, qui a prolongé Kawhi Leonard pour 3 ans et 150 millions en janvier dernier, ne semble pas prête à offrir un tel pactole à George. Avec l’âge déjà élevé de PG et son passif de blessures, la franchise de Los Angeles aimerait garder George à un prix qui se rapproche de celui de Kawhi. Problème : Playoffs P estime qu’il mérite un contrat max. Les deux camps ne sont donc pas sur la même longueur d’onde.

Paul George and the Clippers are reportedly "not on the same page" in contract negotiations, per @WindhorstESPN

(Via @PatMcAfeeShow ) pic.twitter.com/41sSx1SoSh

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 14, 2024

Au vu de l’état des négociations à l’heure de ces lignes, on voit mal Paul George et les Clippers trouver un accord sur une extension avant la date limite du 30 juin. De quoi booster les spéculations en marge de l’ouverture de la Free Agency.

Quels scénarios pour PG-13 à la Free Agency ?

Originaire de Los Angeles, arrivé en compagnie de Kawhi Leonard en 2019 pour mettre les Clippers au sommet, et entouré de ses potes de L.A. (James Harden, Kawhi, Russell Westbrook), Paul George semblait destiné à prolonger dans la Cité des Anges il y a encore quelques mois. Cela reste une vraie possibilité (PG pourra toujours prolonger à Los Angeles en tant qu’agent libre), mais d’autres scénarios sont aujourd’hui plus que jamais d’actualité.

Si PG-13 devient effectivement agent libre dans quelques jours, il ne fait aucun doute qu’il aura des prétendants. On pense tout particulièrement aux Sixers, qui ont théoriquement la marge salariale nécessaire pour proposer un contrat max à PG (212 millions sur 4 ans) et ainsi former un nouveau Big Three avec Joel Embiid et Tyrese Maxey. Si la piste semble s’être refroidie récemment, elle reste à surveiller. D’autres équipes ambitieuses comme le Magic ou le Thunder possèdent également un cap space suffisamment important pour se positionner sur le dossier.

Si Paul George a en tête de quitter Los Angeles et qu’il souhaite élargir ses options, il peut aussi décider de prendre sa player option à 48,7 millions de dollars pour prolonger son contrat d’un an et demander un transfert dans la foulée. C’est un scénario qu’on a vu par exemple avec James Harden et les Sixers à l’intersaison 2023. Cela pourrait permettre à d’autres franchises que celles précédemment citées de rentrer dans la danse. Genre les Warriors, les Knicks ou même les Pacers. Néanmoins, les Clippers étant une équipe au-dessus du second apron jusqu’au 30 juin minimum, leur marge de manœuvre est actuellement limitée pour faire des transferts (pas de sign-and-trade par exemple).

"Paul George’s situation with the Clippers is very interesting. Should the Clippers decide not to pay George what he wants, it may not be an Eastern Conference team that pursues George.

Keep a very close eye on the Warriors regarding George if Klay Thompson is to leave." 👀… pic.twitter.com/o40lpbOiA8

— ClutchPoints (@ClutchPoints) June 24, 2024

Prolongation aux Clippers ? Départ à la Free Agency ? Transfert ? Les options sont diverses concernant Paul George, qui pourrait bien animer le marché dans les prochains jours. Alors, vous le voyez sous quel maillot la saison prochaine ?