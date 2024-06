Paul George chez les Sixers, une piste à oublier ?

Alors qu’il peut tester le marché cet été (il a une player option), Paul George a visiblement une piste en moins sous la main. Les Philadelphia Sixers, intéressés de longue date, se seraient retirés du dossier PG13.

Où jouera Paul George la saison prochaine ? L’ailier peut mettre un terme aux rumeurs en activant sa player option pour rester aux Clippers mais pour beaucoup, PG13 va sortir de son contrat pour signer un deal sur plusieurs années, à L.A. ou ailleurs..

Depuis quelques mois déjà, les rumeurs vont bon train concernant le All-Star. Incapable de s’entendre avec les voiliers sur un nouveau deal, à l’inverse de Kawhi Leonard, Paul George affole la rubrique rumeurs. On a parlé des Pacers, son ancienne franchise de cœur, mais aussi du Magic, en quête d’expérience et de shoot extérieur. Les Sixers ont également été mentionnés à bien des reprises.

Il faut dire que le profil de George colle bien avec Tyrese Maxey et Joel Embiid. Un joueur qui peut avoir la balle en main, qui a un gros vécu en Playoffs et qui pourra sanctionner les prises à deux sur Embiid à longue distance tout en se donnant en défense, ça fit pas mal. Surtout que Philly a une grosse enveloppe cet été pour son recrutement, de quoi offrir un deal rondelet à PG. Pour aller avec ça, Joel Embiid avait même fait du gringue en direct à la télé à son compère All-Star.

Embiid talks about adding in the offseason and side eyes Paul George lol pic.twitter.com/JzvfL9f7oa

Pourtant, Shams Charania de The Athletic nous a appris cette nuit que l’intérêt des Sixers pour Paul George avait considérablement diminué, au point que la franchise serait focus sur d’autres pistes désormais.

Oho… Paul George chez les Sixers, ça sent pas bon…

Ou alors on est encore dans des jeux de smokescreen à 1000% en faisant passer des messages par tweets interposés. https://t.co/rMCqnOGIwO

Pas la meilleure des nouvelles pour George, mais on sait que cela peut tourner rapidement car on est dans la période du poker menteur. Les tweets abondent, dur de percer le vrai du faux. Une piste peut être morte un jour et de nouveau brûlante le lendemain. On devrait avoir le fin mot de l’histoire assez vite puisque la Free Agency débute dans seulement 9 jours, à minuit.

