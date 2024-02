Paul George intéressé par un retour aux Pacers cet été ?

Si les Clippers cartonnent sur les parquets ces dernières semaines, le dossier Paul George n’est toujours pas réglé, lui qui n’a pas encore trouvé d’accord avec Los Angeles pour une prolongation de contrat. Potentiellement agent libre cet été, George pourrait être intéressé par un retour à Indiana…

Les plus jeunes ne connaissent peut-être pas la version Pacers de Paul George. Avant les Clippers, avant le Thunder, et avant sa terrible blessure à l’été 2014, PG-13 était PG-24, une star montante qui regardait LeBron James droit dans les yeux et qui lâchait dinguerie sur dinguerie avec ses énormes qualités athlétiques.

Sept ans après son départ, Paul George portera-t-il à nouveau le maillot de sa première franchise NBA ? D’après Jake Fischer de Yahoo Sports, c’est pas impossible.

There are “growing whispers” of Paul George’s own intrigue of potentially returning to the Pacers this offseason, per @JakeLFischer (https://t.co/SLjazYphNi).

Alors qu’il est toujours en négociation avec les Clippers pour une extension de contrat, Paul George serait intrigué par l’idée de retourner à Indiana.

Les Pacers montent en puissance à l’Est sous l’impulsion du génial Tyrese Haliburton, et la récente arrivée de Pascal Siakam prouve les ambitions de la franchise d’Indy. De quoi donner envie aux agents libres de venir, encore plus au vu du style de jeu très excitant pratiqué par les Pacers (meilleure attaque NBA, deuxième pace).

Avec la prolongation attendue de Siakam cet été et le contrat max de Tyrese Haliburton qui va entrer dans les comptes, Indiana devra passer par un sign-and-trade pour éventuellement recruter PG. Compliqué mais imaginez rien que deux secondes un trio Hali – Siakam – George. Franchement ce serait kiffant à voir.

Bien évidemment, on n’en est pas là.

Paul George est bien aux Clippers, il évolue avec ses copains de Los Angeles Kawhi Leonard, James Harden et Russell Westbrook, et possède sans doute la meilleure opportunité de sa carrière pour remporter le titre NBA.

Si son extension ne représente pas la formalité qu’on imaginait après la prolongation de Kawhi, ça ne veut pas dire pour autant qu’il quittera à L.A. cet été. On rappelle également que Paulo n’a pas que des amis à Indianapolis après son départ en 2017, lui qui est régulièrement sifflé quand il revient en ville.

Mais sait-on jamais. On a déjà vu des choses plus improbables en NBA…

