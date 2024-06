Comment bien drafter en NBA ? #LaGrosseQuestion

Lundi 12h, meilleur jour de la semaine. Pourquoi ? Car il est l’heure de la Grosse Question, votre nouvelle série de vidéos pour la saison NBA 2023-24 ! Une grosse interrogation chaque semaine, qui touche au basket outre-Atlantique mais pas seulement. Aujourd’hui ? On parle de Draft, il paraît que c’est dans l’actu.

La question que se pose chaque année trente General Managers en NBA. Il y a toujours des steals et des busts dans une cuvée, c’est obligatoire. Mais pour autant, ce n’est pas une loterie, il n’y a pas de hasard si certaines franchises sont très douées dans l’exercice du recrutement de jeunes talents pendant que d’autres enchaînent les bourdes. Nos deux Hexperts dévoilent dans cette vidéo les éléments sur lesquels s’appuient les meilleurs gestionnaires de la Grande Ligue et répondent à de nombreuses questions. Drafter au talent ou au fit ? Toujours se positionner sur un Freshman ou faire confiance aux joueurs plus expérimentés ? Plutôt Sam Bowie où Michael Jordan ? Si vous voulez tout savoir avant la Draft 2024 de cette semaine, c’est la vidéo à ne pas louper.

Il commence à faire beau alors sortez les taboulés et les salades de pâtes, ce midi on mange froid. La chaleur viendra de cette #GrosseQuestion et des neurones en activité de Bastien et Alex.