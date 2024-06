Vous avez peut-être vu passer les images il y a quelques jours : Victor Wembanyama travaille aux côtés de Jamal Crawford, triple Sixième Homme de l’Année durant sa carrière et véritable génie du dribble. Ce dernier est hyper impressionné par le potentiel et la maturité de Wemby.

La première fois que Jamal Crawford a véritablement pu échanger avec Victor Wembanyama, c’était en janvier dernier sur l’émission TNT Tuesday. C’est au cours de cette dernière que Wemby a assuré à J.Crossover qu’il était tout à fait capable de réaliser son move signature, le fameux “shake & bake”.

Intrigué par la confiance et le talent de Victor, Jamal Crawford a ensuite retrouvé ce dernier au All-Star Weekend en février. L’ancien sixième homme a partagé quelques-uns de ses secrets à Wembanyama, et les deux ont vraiment commencé à se rapprocher. Fast forward jusqu’en juin 2024 : la semaine dernière, Crawford et Wemby ont à nouveau bossé ensemble. Et plus ils bossent ensemble, plus Jamal est impressionné par le phénomène français.

“Je n’ai jamais rencontré un gars de 20 ans comme lui. Que ce soit sur le parquet ou en dehors. J’étais émerveillé quand j’étais avec lui. Je le laisserai raconter notre expérience commune, mais il y a des gars qui sont spéciaux et lui est encore au-dessus de ça. Il est unique. Dans sa manière de penser, dans sa manière d’emmagasiner les choses, dans sa manière d’apprendre. C’est incroyable. Je n’ai jamais vu ça.”

Jamal Crawford a joué quasiment 20 ans en NBA. Il est très actif sur la scène basket, notamment chez lui à Seattle. Il organise des tournois pro-am. Il a récemment intégré le monde médiatique de la Grande Ligue. C’est un mentor pour les jeunes joueurs. Il coache également des gamins. Bref, vous l’avez compris, ce mec-là respire le basket H24. Alors quand il balance des louanges comme ça, ça veut bien dire quelque chose.

Victor Wembanyama has been in the lab with Jamal Crawford

Après un titre de Rookie de l’Année remporté à l’unanimité et une place dans la NBA All-Defensive First Team cette saison, Jamal Crawford pense que Victor Wembanyama peut franchir un très gros step dès sa campagne sophomore. Il le voit parmi les All-Stars NBA, et plus si affinités.

“J’attends qu’il change de dimension la saison prochaine. Il sera plus agressif, il est plus costaud désormais, il a passé du temps dans la salle de muscu. Il va progresser de manière incroyable lors des prochaines années.”

Avec un an d’expérience en NBA, un corps mieux préparé à la Grande Ligue et toujours cette volonté obsessionnelle de progresser, Victor Wembanyama pourrait bien tout casser dans les saisons à venir. On verra comment les Spurs vont suivre sa trajectoire, comment la concurrence va essayer de le ralentir, mais on ne voit pas de scénario – hors blessure évidemment – dans lequel Wemby ne devient pas rapidement l’une des forces les plus dominantes du circuit.

Un mec de 2m24 capable de lâcher un shake & bake comme Jamal Crawford, il y a vraiment de quoi flipper.

Source texte : #thisleague UNCUT podcast