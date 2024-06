Intérieur ultra moderne capable de sanctionner derrière l’arc ou mener un pick-and-roll, les possibilités offensives ouvertes par DaRon Holmes II intéressent les équipes dans la deuxième partie du premier tour de la Draft NBA 2024. Alors qu’il excelle aussi en protection de cercle, voici tout ce qu’il faut savoir sur le profil du big man de Dayton !

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 21 ans , né le même jour que Chief Keef et Alain Juppé, ça s’appelle un grand écart

, né le même jour que Chief Keef et Alain Juppé, ça s’appelle un grand écart Poste : pivot/ailier-fort

Équipe : Dayton Flyers (NCAA)

(NCAA) Taille : 2m06, comme Al Horford

comme Al Horford Poids : 107 kilos , comme Grant Williams

, comme Grant Williams Envergure : 2m15, comme Jabari Smith Jr.

: comme Jabari Smith Jr. Statistiques 2023-24 : 20,4 points (54% au tir, 39% à 3-points), 8,5 rebonds, 2,6 passes décisives, 0,9 interception et 2,1 contres (32,5 minutes de moyenne en 33 matchs)

: 20,4 points (54% au tir, 39% à 3-points), 8,5 rebonds, 2,6 passes décisives, 0,9 interception et 2,1 contres (32,5 minutes de moyenne en 33 matchs) Comparaison NBA : dans le moule des intérieurs à la Jalen Smith

: dans le moule des intérieurs à la Jalen Smith Prévision TrashTalk : fin de premier tour à la Draft NBA 2024

Son parcours

DaRon Holmes II est né le 15 août 2002 à Goodyear dans l’Arizona. Remarqué en tant que big man ultra dominant au lycée, il s’engage à Dayton dans la modeste conférence Atlantic 10 en NCAA et ne perd pas de temps pour se faire un nom des deux côtés du terrain. Avec un trophée de Rookie de l’année de sa conférence, des apparitions dans les équipes défensives et des statistiques de 16 points, 7 rebonds et 2 contres dans ses deux premières saisons universitaires, plusieurs franchises l’attendent à la Draft NBA 2023.

Néanmoins, DaRon Holmes retire son nom à la dernière seconde et fait le choix de revenir à Dayton. Résultat ? Le pivot délivre la meilleure saison de sa carrière, est nommé DPOY de sa conférence et connaît même une incroyable progression à 3-points. Avec près de 39% de réussite derrière l’arc sur 2,5 tentatives, il entre dans le moule des intérieurs modernes capables de sanctionner de loin et de protéger l’arceau. Si Dayton est logiquement éliminée en March Madness par la fac d’Arizona, son match à 23 points, 11 rebonds, 3 interceptions et 2/4 du parking conclut de belle manière sa carrière universitaire.

Projeté au premier tour de la Draft NBA 2024, DaRon Holmes a annulé plusieurs workouts à quelques semaines de la cérémonie. Des insiders, comme Jonathan Givony d’ESPN, mentionnent que les Denver Nuggets lui auraient formulé une promesse de sélection le 26 juin.

Ses points forts

Gros contreur

Scoreur à l’intérieur

Potentiel à 3-points

Passing et jeu balle en main au-dessus de la moyenne

DaRon Holmes II se distingue grâce à un profil plutôt polyvalent. Mais en NCAA, en tant que pivot plus petit que les autres, il s’est d’abord fait un nom en défense. Avec 2,1 contres de moyenne en 102 rencontres universitaires, Holmes sait comment utiliser son envergure pour protéger un arceau.

A l’intérieur, il s’est également montré capable de scorer avec aisance et efficacité. Grâce à un jeu au poste développé, des spin-moves tranchants et un goût prononcé pour le gros dunk, DaRon Holmes a envoyé 20 points de moyenne à 58% de réussite à 2-points la saison dernière.

Laughable DaRon Holmes block pic.twitter.com/R5OhdjKVyj

— Wilko (@wilkomcv) June 18, 2024

DaRon Holmes has some of the funner tape in this draft cycle pic.twitter.com/7uvVFJKmrL

— Wilko (@wilkomcv) June 16, 2024

Alors qu’il n’avait tenté que 26 shoots à 3-points (pour 7 rentrés, 26,9% d’adresse) sur ses saisons freshman et sophomore, Holmes a impressionné avec 32 tirs primés en 83 tentatives derrière l’arc (38,6%) en 2023-24. Toujours aussi adroit au NBA Draft combine, il a montré quelles étaient les possibilités de spacing par son rôle en pick-and-pop.

Offensivement, ses skills balle en main sont la cerise sur le pivot. DaRon Holmes aime dribbler sur le périmètre pour lancer un pick-and-roll inversé ou tenter sa chance avec des drives originaux. Le pivot s’est même fait remarquer par des flashs à la passe, le tout en étant un poseur d’écran volontaire. Tout ça oui !

daron holmes ran invert pnrs as the ballhandler this past season, showcasing his freaky ballhandling ability for a 6’10 center, winning with screen reject, spins and punishing switches on guard ghosts

he’s a perfect fit in the modern game pic.twitter.com/Ln0Q4ZBhg9

— ben pfeifer (@bjpf_) April 8, 2024

Ses points faibles

Adaptation de son style à la NBA

Poste 4 ou 5 ?

Un tir à 3-points à confirmer

Si DaRon Holmes II sera un pivot immédiatement utile en pick-and-roll, pour recevoir des lobs ou contrer, il n’y a pas encore de certitudes concernant l’adaptation de son jeu balle en main. Au-delà du fait que ses 2,2 pertes de balle de moyenne étaient un point faible en NCAA, les défenses NBA ne seront pas frileuses pour mettre son dribble sous pression. Sa propension à jouer dos au panier ou au poste sera aussi plus réduite à l’échelon supérieur.

Aussi, Holmes semble parfois manquer de force, ce qui peut le mettre en difficulté au contact face à des pivots plus costauds. En NBA, il est pour l’instant un peu court pour tenir le coup en tant que poste 5, mais pourrait souffrir en vitesse face à des ailiers-forts très mobiles.

Enfin, sa progression à 3-points ne fait pas du pivot un “stretch five” assuré. Alors que son adresse aux lancers en carrière universitaire dépasse à peine les 67%, DaRon Holmes devra travailler pour être capable de sanctionner depuis la ligne NBA face à des défenseurs aguerris. A 22 ans au début de la saison 2024-25, le pivot ne semble pas avoir un plafond particulièrement haut mais devrait intéresser les équipes en besoin d’un pivot remplaçant dans un premier temps.

Ce qui va faire la différence

DaRon Holmes II pourra-t-il bien développer son tir à 3-points ?

Lors de sa saison freshman en 2021-22, DaRon Holmes a shooté à 1/7 de loin en 35 rencontres pour à peine plus de 58% depuis la ligne des lancers-francs. Deux années plus tard, le chemin parcouru semble immense et peut laisser optimiste. Mais Holmes, qui a établi un nouveau record aux lancers avec “seulement” 71% d’adresse, doit se mettre au labo tout l’été pour profiter de ce skill dès son arrivée en NBA. Presque exclusivement en catch-and-shoot, sa mécanique semble correcte et pourra lui faire prendre une autre dimension en cas de bon développement. Entre la défense, la polyvalence offensive et le shoot, DaRon Holmes pourrait apparaître comme un pivot moderne rêvé pour un front-office.

Projection NBA

Toutes les qualités évoquées précédemment donnent à DaRon Holmes II un plancher relativement sûr. Dans le pire scénario, il pourra être un intérieur utile par sa verticalité et son intelligence de jeu. Mais ses progrès au shoot comme son aisance en attaque laissent présager un potentiel de pivot “rim-and-three” aussi rare qu’utile dans la NBA moderne. Si les Denver Nuggets auraient promis de le drafter, des franchises dès la fin de la loterie auraient pu être intéressées. Mais dans le Colorado, Holmes pourrait se régaler dans le rôle de back-up de Nikola Jokic.