Récemment viré de son poste de manager général par les Pistons, Troy Weaver a vite retrouvé un point de chute : il rejoint les Wizards en tant que conseiller.

Les Wizards ont récemment changé de dirigeants, et les nouveaux hommes chargés de redresser la franchise de Washington seront désormais accompagnés par Troy Weaver.

L’ancien GM des Pistons – originaire de Washington – rejoint donc le front office des Sorciers, comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN.

ESPN Sources: Longtime NBA executive Troy Weaver is joining the Washington Wizards’ front office as Senior Advisor. Story: https://t.co/e8BPNYNxmx

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 24, 2024

Les nouveaux dirigeants de Washington, ce sont Michael Winger (président) et Will Dawkins (manager général), qui ont pris en main l’équipe de la capitale après le renvoi de Tommy Sheppard en avril 2023. Troy Weaver les connaît bien car comme le rappelle Woj, il a déjà évolué à leurs côtés lors de son passage au Oklahoma City Thunder (2008-2020). Weaver rejoint aussi Travis Schlenk, ancien président des Hawks arrivé à Washington il y a un an.

Si le passage de Troy Weaver aux Pistons peut être considéré comme un échec, il garde une certaine cote pour sa capacité à repérer et développer de jeunes joueurs. C’est notamment ce qu’il faut aujourd’hui à une équipe de Washington en pleine reconstruction. Sa voix sera donc écoutée à la Draft qui se déroule cette semaine (mercredi et jeudi) et lors de la Free Agency à venir (30 juin).

