Draft NBA 2024 – Les meilleurs forwards (ailiers + ailiers-forts) de la cuvée

La Draft NBA 2024 s’approche à grands pas. Votre franchise a besoin d’un jeune sur les ailes dans les plus brefs délais ? Voici les meilleures pépites que la cuvée peut vous proposer aux postes de forwards. Beaucoup d’ailiers et d’ailiers-forts alléchants avec du shoot, de la polyvalence ou de la défense, c’est parti pour un tour d’horizon !

Zaccharie Risacher / ailier – 19 ans, 2m07

Le profil complet made in TrashTalk à retrouver ici !

La pépite de Bourg-en-Bresse est un modèle de polyvalence du haut de ses 2m07. S’il faut rentrer un tir à 3-points compliqué, défendre sur l’ailier adverse en forme ou caler un dunk en coast-to-coast, Zaccharie Risacher est votre homme. Malgré des réserves sur son adresse aux lancers-francs ou ses dimensions mesurées au Draft Combine, son fit est assuré presque partout grâce à son intelligence sans ballon. Pour recevoir une munition de catch-and-shoot en attaque ou couper les lignes de passes de l’autre côté du terrain, le Français n’a que 19 ans mais semble avoir toutes les qualités de l’ailier moderne en NBA. Selon les dernières rumeurs, il apparaît en pole position pour être appelé en premier par Adam Silver le 26 juin.

Stats en 2023-24 : 10,1 points (51,2% au tir, 35,2% de loin), 3,8 rebonds, 0,9 passe décisive, 0,8 interception, 0,5 contre

ESPN l’annonce en 1ère position (Atlanta Hawks)

Bleacher Report l’annonce en 1ère position (Atlanta Hawks)

The Ringer l’annonce en 1ère position (Atlanta Hawks)

Matas Buzelis / ailier – 19 ans, 2m08

Le profil complet made in TrashTalk à retrouver ici !

Dans la famille polyvalence, Matas Buzelis a toute sa place. Long, athlétique, bon défenseur et même playmaker à ses heures perdues, la mante religieuse de la Team Ignite a un paquet de qualités à faire valoir sur un parquet NBA. Alors que le shoot est apparu comme l’unique trou noir dans son profil la saison dernière (27% de réussite en G League), Buzelis reste un ailier très intelligent qui fit partout grâce à son côté off-ball. Et si l’adresse revient – au moins un peu – comme à l’époque de ses années lycée, le natif de Chicago pourrait s’imposer comme l’un des tout meilleurs poste 3 des deux côtés du terrain. En tout cas, rien ne lui fait peur vu sa mentalité et sa confiance en lui : si vous lui demandez, il bat Zaccharie Risacher en 1v1 dans tous les domaines.

Stats en 2023-24 : 14,3 points, 6,9 rebonds, 1,9 passe, 0,9 interception et 2,1 contres

ESPN l’annonce en 5e position (Detroit Pistons)

Bleacher Report l’annonce en 4e position (San Antonio Spurs)

The Ringer l’annonce en 5e position (Detroit Pistons)

Cody Williams / ailier – 19 ans, 2m03

Le profil complet made in TrashTalk à retrouver ici !

La liste continue et le titre de “profil d’ailier moderne en NBA” n’a pas terminé d’avoir des prétendants. Cody Williams, petit frère de Jalen (OKC), a livré une saison plutôt réussie avec Colorado en NCAA. Très efficace sur le parquet, même si le volume à 3-points n’est pas énorme, il s’appuie sur sa polyvalence défensive et ses qualités de finisseur pour se rendre indispensable dans un cinq majeur. Certes, au-delà des limites dans la création et au shoot, Cody Williams est encore un peu brut physiquement et offensivement. Il reste que son profil et son potentiel sont trop beaux pour être ignorés, et il semble difficile de le voir quitter le top 10 de la Draft NBA 2024.

Stats en 2023-24 : 11,9 points (55,2% au tir, 41,5% de loin), 3 rebonds, 1,6 passe décisive et 0,7 contre

ESPN l’annonce en 9e position (Memphis Grizzlies)

Bleacher Report l’annonce en 7e position (Portland Trail Blazers)

The Ringer l’annonce en 5e position (Detroit Pistons)

Ron Holland / ailier – 18 ans, 2m03

Le profil complet made in TrashTalk à retrouver ici !

Gros athlète très fort en défense et doué pour marquer des points dans tous les sens, Ron Holland était considéré comme l’une des meilleures pépites des États-Unis il y a tout juste un an. Sa saison en demi-teinte avec la Team Ignite en G League a pointé du doigt des grosses limites de shoot (25% à 3-points) et dans la prise de décision mais ne doit pas masquer son potentiel. En défense comme en transition, Holland peut se régaler en NBA et pourrait faire le bonheur d’une franchise dans l’aile. A 18 ans, il est qui plus est l’un des plus jeunes prospects de la cuvée.

Stats en 2023-24 : 20,2 points (46,3% au tir, 25% de loin), 6,6 rebonds, 2,7 passes et 2,4 interceptions

ESPN l’annonce en 13e position (Sacramento Kings)

Bleacher Report l’annonce en 9e position (Memphis Grizzlies)

The Ringer l’annonce en 9e position (Memphis Grizzlies)

Tidjane Salaün / ailier-fort – 18 ans, 2m07

Le profil complet made in TrashTalk à retrouver ici !

Nouvelle pépite formée à Cholet, Tidjane Salaün est l’un des prospects les plus intrigants de la cuvée. La combinaison par séquences de la défense et du shoot à 3-points a fait saliver plus d’un scout, et le physique ne laisse pas indifférent. Salaün reste un produit encore brut qui a probablement besoin d’un peu plus de développement, mais son potentiel est indéniable. Avec une sélection en fin de loterie comme plancher, le Français peut se faire un nom en NBA en gagnant en régularité au shoot et en attaque. Sur le plan défensif ou dans la mentalité, beaucoup moins de soucis à se faire selon nos scouts maison.

Stats en 2023-24 : 9 points (37,3% au tir, 32,9% de loin), 4 rebonds, 1 passe, 1,2 interception, 0,2 contre

ESPN l’annonce en 12e position (Oklahoma City Thunder)

Bleacher Report l’annonce en 12e position (Oklahoma City Thunder)

The Ringer l’annonce en 14e position (Portland Trail Blazers)

Tristan da Silva / ailier ou ailier-fort – 23 ans, 2m06

Le profil complet made in TrashTalk à retrouver ici !

Fort de quatre saisons universitaires avec les Colorado Buffaloes, Tristan da Silva est peut-être parmi les jeunes pépites “les plus sûres” de la Draft NBA 2024. Shooteur d’élite du haut de ses 2m06, il sait défendre et se distingue grâce à une vision de jeu largement au-dessus de la moyenne. Si son âge réduit sa marge de progression et son potentiel, l’Allemand n’aura pas de mal à trouver une place dans une rotation NBA dès sa saison rookie. Les franchises dès la fin du top 10 peuvent commencer à réfléchir à l’idée d’ajouter une telle polyvalence dans leur aile.

Stats en 2023-24 : 16 points (49% au tir, 39,5% de loin), 5,1 rebonds, 2,4 passes décisives, 1,1 interception, 0,6 contre

ESPN l’annonce en 17e position (Los Angeles Lakers)

Bleacher Report l’annonce en 14e position (Portland Trail Blazers)

The Ringer l’annonce en 16e position (Philadelphie 76ers)

Mais aussi…

Pacôme Dadiet / ailier – 18 ans, 2m04

Quatrième Français avec une chance d’être sélectionné au premier tour de la draft, Pacôme Dadiet est un profil encore brut mais qui déborde de potentiel. Entre un tir à 3-points bien sympa, un QI basket au-dessus de la moyenne ou un côté précieux off-ball, l’ailier pourrait intéresser un contender dans les places 20 à 30.

Tyler Smith / ailier-fort ou ailier – 19 ans, 2m08

Troisième membre de la Team Ignite dans la cuvée, Tyler Smith a livré une très belle saison sous les radars. Bel athlète qui combine adresse à 3-points et polyvalence offensive, il est projeté dans la deuxième partie du premier tour mais pourrait devenir incontournable dans une franchise avec plus de régularité en défense.

Johnny Furphy / ailier ou parfois arrière – 19 ans, 2m03

Très discret en sortie de banc avec Kansas en début d’année, Johnny Furphy est la révélation de la fin de saison NCAA. Remarqué grâce à son apport offensif et son intelligence de jeu, l’Australien pourrait être sélectionné en milieu de premier tour malgré un profil encore très brut.

La Draft NBA 2024 n’est pas dénuée de forwards prometteurs. Alors que la polyvalence semble être indispensable dans la NBA moderne, difficile de dire qu’il en manque cette année. Qui terminera dans quelle franchise ? Réponse dans la nuit de mercredi à jeudi.

Dans la même veine :