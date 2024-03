Matas Buzelis, la vedette de la G League Ignite Team de cette année s’est fait remarquer dans une déclaration où il dit vouloir affronter Zaccharie Risacher en un contre un. Avant d’ajouter qu’il le surclasse dans tous les domaines. Eh bah.

Pour ceux qui ont du mal à le remettre, Matas Buzelis, c’est le successeur de Scoot Henderson en tant que star n°1 de la G League Ignite. Si vous vous souvenez bien, il avait participé au Rising Stars Challenge de cette année au sein de la team de Detlef Schrempf. C’est lui qui avait éliminé l’équipe de Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly d’un dernier shoot décisif.

Anciennement placé tout en haut des mock drafts pour la Draft de 2024, on dirait que Matas Buzelis n’a pas forcément bien digéré sa chute dans les prévisions de la Draft à venir. Oscillant désormais entre sixième et dixième place dans une G League Ignite qui vit sa dernière saison, Matas Buzelis n’en est pas moins sacrément confiant quant à son niveau de jeu. Ecoutez-le parler de notre jeune espoir français, quand BasketNews lui demande s’il aimerait défier Zaccharie Risacher lors du pre-draft workout :

“Bien sûr, je veux le jouer en un contre un. Il veut juste pas faire ça avec moi. Son agent ne le laissera pas faire ça avec moi, et je sais qu’il ne le fera pas. C’est une décision de business.”

Quand on l’interroge sur son principal avantage par rapport à Risacher pour lui permettre de remporter son duel, il déclare :

“Mon avantage c’est que je fais tout mieux que lui.”

Rien que ça. Pas étouffé par la modestie, le Matas. Une chose est sûre, un affrontement entre les deux prospects mériterait certainement le coup d’œil. Tous deux évoluant au poste d’ailier, ils font presque la même taille (2,06m pour Risacher, 2,08m pour Buzelis) et ont un profil de jeu similaire.

another look at Matas Buzelis’ WINDMILL! pic.twitter.com/y3dGn7yhPi

— NBA G League Ignite (@gleagueignite) March 26, 2024



Une différence cela dit, selon ESPN, Risacher est attendu avec le premier pick de la Draft 2024, tandis que Buzelis se rapprocherait de la sixième place, même s’il était anciennement premier. Interrogé sur l’omniprésence de différents mock drafts au cours de la saison, l’américano-lituanien a déclaré :

“J’essaye de ne pas y faire attention. Evidemment ils sont là et je les vois, mais je reste dans la zone. Je sais ce dont je suis capable, et je ne regarde pas à quelle position je suis. Je sais que si je deviens meilleur, je serai gagnant”.

La saison de G League se termine demain pour Buzelis, alors que Zaccharie Risacher a encore de belles aventures à vivre avec la JL Bourg cette année a priori.





Est-ce qu’on verra les deux prospects s’affronter en un contre un d’ici à la Draft ? Probablement pas, même si on n’aurait pas été contre que Zacch ramène ce prétentieux sur terre. En attendant, les deux n’ont jamais eu l’occasion de s’affronter, même par équipes opposées, mais ça, ça devrait changer dès la saison prochaine.

Source texte : BasketNews