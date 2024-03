LeBron James devrait faire son retour ce soir avec les Lakers

Laissé au repos face aux Bucks la nuit dernière en raison de douleurs à la cheville, LeBron James ne devrait pas rester en civil trop longtemps. Selon Chris Haynes, l’ailier devrait effectuer son retour sur les parquets dès ce soir du côté de Memphis.

Le road trip des Lakers débute à merveille avec une belle victoire du côté de Milwaukee et sans LeBron James de surcroît ! Sans le King, les Angelinos ont malgré tout su gérer en allant gagner dans le Wisconsin grâce à un Big 3 Davis – Reaves – Russell. Une victoire que les Lakers ne pourront pas célébrer longtemps puisqu’ils doivent déjà s’envoler pour Memphis où les attendent les Grizzlies dès ce soir.

Si l’équipe en face est grandement amoindrie, les Lakers pourraient avoir les jambes lourdes après deux prolongations jouées la veille. La bonne nouvelle, c’est que Darvin Ham pourra compter sur LeBron James pour aller mater les Oursons. Durant le match entre Lakers et Bucks, l’insider Chris Haynes a expliqué que le King serait probablement en tenue ce soir dans le Tennessee.

My @NBAonTNT report on a text message from LeBron James explaining how he’s managing his ankle injury. pic.twitter.com/frSu4hDRJK

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 26, 2024

Un comeback qui pourrait aider les Purple and Gold à rafler une.. 5ème victoire de suite et se rapprocher un peu plus du Top 8 à l’Ouest, d’autant plus que Phoenix jouera à Denver dans le même temps. Il sera intéressant de voir aussi comment Darvin Ham gère le reste de son effectif, sans doute fatigué après les efforts de la nuit dernière. Anthony Davis a notamment joué 52 minutes.

Source texte : Chris Haynes