Si vous aviez entendu parler des prospects de la Draft NBA 2024 il y a un an, Matas Buzelis était probablement très très haut dans les projections. Mais après un passage par la G League contrasté, sa cote bat de l’aile. On parle d’un joueur qui dispose de tous les outils pour s’imposer comme un ailier moderne en NBA, encore faut-il réussir à les mettre bout à bout.

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 19 ans, né le même jour que Margaret Thatcher

19 ans, né le même jour que Margaret Thatcher Poste : ailier

ailier Équipe : G League Ignite (RIP)

G League Ignite (RIP) Taille : 2m08

2m08 Poids : 94 kilos

94 kilos Envergure : 208 centimètres, comme Caris LeVert

208 centimètres, comme Caris LeVert Statistiques 2022-23 : 14,3 points, 6,9 rebonds, 1,9 passe, 0,9 interception et 2,1 contres de moyenne (32 minutes sur 26 matchs)

14,3 points, 6,9 rebonds, 1,9 passe, 0,9 interception et 2,1 contres de moyenne (32 minutes sur 26 matchs) Comparaison NBA : plusieurs scouts aiment parler d’un Franz Wagner dans l’idéal, mais il y a aussi des teintes de Gordon Hayward

plusieurs scouts aiment parler d’un Franz Wagner dans l’idéal, mais il y a aussi des teintes de Gordon Hayward Prévision TrashTalk : pick 5 à 8 à la Draft NBA 2024

Son parcours

Matas Buzelis est né à Chicago de parents lituaniens le 13 octobre 2004. Dans ses années lycée, il est très médiatisé et considéré comme l’un des meilleurs prospects de la Draft NBA 2024. En tant que recrue cinq étoiles déjà sous le feu des projecteurs, Buzelis fait le choix de ne pas aller en NCAA mais de rejoindre la Team Ignite en G League, à l’instar de Jalen Green ou Jonathan Kuminga avant lui. L’Américano-lituanien, ailier long avec une silhouette très fine, était souvent surnommé “la mante religieuse” au lycée, et tente le pari dans la ligue petite sœur de la NBA avec Ron Holland et Tyler Smith.

Néanmoins, Matas Buzelis a connu un exercice 2023-24 difficile, entre petite blessure pour commencer l’année et grosse irrégularité ensuite. Dans une Team Ignite au fond de jeu et aux résultats assez moches, il s’est surtout fait remarquer pour ses mauvais pourcentages au tir. Si son dernier tiers de saison est plus réussi, notamment en défense, sa cote a chuté et il n’est quasiment plus projeté dans le top 4 de la Draft 2024.

Mais Matas est ambitieux, adore la compétition, et ne cache pas son envie d’être le meilleur. Il a notamment défié Zaccharie Risacher entre 1 contre 1, déclarant qu’il serait meilleur dans tous les domaines. La modestie ne l’étouffe pas vraiment.

Ses points forts

Profil d’ailier ultra polyvalent

Athlète explosif au jeu offensif varié

Bon défenseur sur l’homme

Les rebonds

L’atout majeur de Matas Buzelis, c’est son profil. Sur le papier, on parle d’un ailier moderne qui sait… à peu près tout faire. Grand et long, il est rapide, fluide et assez agile pour son gabarit, et peut être utile avec ou sans ballon.

En défense d’abord, Buzelis tient son rang face à un bon nombre d’adversaires, et a multiplié les belles séquences. Avec plus de 2 contres de moyenne en G League, il a également montré qu’il pouvait apporter une belle protection d’arceau depuis son aile, en plus d’être plutôt bon rebondeur. Toujours prompt à se bagarrer au rebond offensif, ce n’était pas rare qu’il termine avec une dizaine de prises en G League (6,9 de moyenne).

Matas Buzelis with 3 impressive stops on Adam Flagler late last night

The amount of defensive possessions Matas decisively wins is a very nice indicator of it holding up in the NBA. Whether it’s a block or a smothering contest, very happy with his on-ball defense. pic.twitter.com/vdw89OfuUv

— Brayden Todd (@_braynba) January 30, 2024

En attaque, Matas Buzelis est un danger un peu partout sur le parquet. Sa science du placement lui permet de s’intégrer à bon nombre de systèmes offensifs, faisant d’abord de lui un bon élément off-ball. Et même si les pourcentages varient (on en reparle en dessous), il a prouvé à plusieurs occasions qu’il pouvait rentrer des shoots clutch et difficiles. Le joueur de la Team Ignite aime aussi faire parler son explosivité en transition, pouvant caler du windmill s’il y a de la place. Boosté par une mentalité de compétiteur acharné, Matas Buzelis n’a plus qu’à trouver de la régularité.

Love this from Matas Buzelis. Smart use of the pass fake in early offense, long attacking strides, and big ups off one foot for the dunk. Great to see him using his savvy early in the shot clock to get high percentage looks. pic.twitter.com/3UnQF5E57P

— Maxwell Baumbach (@BaumBoards) January 13, 2024

Strong outing for Matas Buzelis with G League Ignite, hitting the game-winner, showing his offensive versatility sliding all over the floor and doing some impressive things as a rim-protector. Ignite has won 3 of their last 4 games since Buzelis returned. pic.twitter.com/w9bOqA9cto

— Jonathan Givony (@DraftExpress) December 13, 2023

Ses points faibles

Tir très irrégulier

Maladresse aux lancers-francs

Déficit de muscles

Un playmaking à prouver

En 2023-24, l’adresse était le problème évident de Matas Buzelis. Annoncé comme bon shooteur, il a plafonné à 27% de réussite à 3-points en 3,4 tentatives par soir. Presque exclusivement en catch-and-shoot, l’ailier a terminé la moitié de ses 26 matchs disputés avec la Team Ignite sans marquer un seul tir extérieur. D’autant que sa mauvaise adresse aux lancers-francs (68%) est tout sauf rassurante.

Le playmaking de Buzelis, jugé correct au lycée, a aussi été remis en cause la saison dernière. Avec 1,9 passe décisive de moyenne pour 2,1 pertes de balles, il s’est trop souvent emmêlé les pinceaux dans son dribble ou s’est précipité pendant une contre-attaque. Enfin, la plupart des scouts pointent du doigt une silhouette trop fine, avec un déficit de muscle préjudiciable quand il faut finir au contact.

matas buzelis will benefit more than most prospects from added strength given how amazing his fluidity, leverage and overall movement are as a driver

he’s stopped in his tracks too often now but strength development in the NBA is extremely common pic.twitter.com/E3CfOb563J

— ben pfeifer (@bjpf_) March 27, 2024

Ce qui va faire la différence

Est-il vraiment un joueur qui “stretch” ?

En sortie de lycée, Matas Buzelis affichait plus de 42% de réussite à 3-points, avec une brouette de highlights aussi savoureux les uns que les autres. 14 mois plus tard, son tir est un gros point d’interrogation. Malgré son efficacité plutôt bonne dans les corners, le joueur de la Team Ignite ne parvient pas à rentrer ses shoots. Et si cette tendance se poursuit en NBA, son utilité offensive risque d’en prendre un coup.

Projection NBA

Tous les points d’interrogations qui l’entourent l’empêcheront probablement d’être sélectionné dans les 3-4 premières places, mais difficile de voir Matas Buzelis sortir du top 10. Surtout, son profil et son côté off-ball font de lui un ailier qui peut s’intégrer dans un bon nombre de dispositifs. Avec le joueur de la Team Ignite, pas besoin de se demander si le fit est bon. Ses atouts, actuels comme potentiels, font de Buzelis un joueur au plafond très intéressant, mais il y a encore un sacré bout de chemin pour l’atteindre.