Matas Buzelis : “Je peux être un défenseur d’élite en NBA”

Longtemps pressenti dans les toutes premières places de la Draft 2024, la côte de Matas Buzelis a baissé suite à sa saison en demi-teinte avec la Team Ignite en G League. Mais confiant en ses capacités, l’ailier affiche régulièrement son goût pour la défense et son admiration pour les meilleurs chiens de garde de NBA.

Le profil de draft complet de Matas Buzelis à retrouver juste ici

Quand on lui demande un aspect sous-côté dans son jeu, Matas Buzelis n’hésite pas longtemps avant d’affirmer : “la défense”. Alors qu’il a déjà une bonne réputation de défenseur très correct, le natif de Chicago prend le temps d’expliquer que c’est l’aspect qu’il préfère observer en NBA dans le podcast The Deep 3.

“Je peux être un défenseur d’élite dans la ligue (…) Dans la deuxième partie de la saison, je me suis vraiment senti plus à l’aise. Et j’ai l’impression que je pourrais devenir l’un de ces défenseurs d’élite comme Jaden McDaniels.”

“Il {Jaden McDaniels, ndlr} arrête tout le monde. Je me souviens avoir regardé les matchs des playoffs de Phoenix et je crois qu’ils ont tiré à 19% contre lui. J’adore aussi regarder Jonathan Isaac parce qu’il a un peu le même gabarit que moi, mais en plus costaud, et il est vraiment bon défensivement.”

Projeté dans le top 10 de la Draft 2024, Matas Buzelis est un ailier précieux pour son aspect polyvalent. En défense notamment, il affiche plus de 2 contres de moyenne en G League, en plus d’un état d’esprit de compétiteur irréprochable. Celui qui avait défié Zaccharie Risacher en 1v1 peut être parfois pointé du doigt par certains scouts pour un déficit de muscles, mais affiche un sacré potentiel de two-way player. Déjà bon en défense sur l’homme, le prospect peut passer un seuil supplémentaire s’il parvient à devenir élite en pression sans ballon et en prenant quelques kilos en plus.

Dans le style de joueur qu’il apprécie, Buzelis a également nommé Franz Wagner, Andrei Kirilenko en défense ou Joe Johnson en attaque, sur qui il essaye de modeler des aspects de son jeu. Dit comme ça, le niveau est élevé.

L’autre force de Matas Buzelis, c’est aussi son côté off-ball offensivement, qui le rend compatible avec un bon nombre de systèmes. L’ancien ailier de la Team Ignite a également réaffirmé dans le podcast qu’il était prêt à s’intégrer partout. Sur un parquet NBA, il fera ce que le coach lui demande, peu importe la configuration et l’identité des joueurs autour de lui.

Matas Buzelis est aussi confiant en ses capacités que talentueux et pourrait bien faire les affaires d’une franchise en reconstruction. Mais s’il regarde Jaden McDaniels au petit-déjeuner, c’est certain que ça aide.

Source texte : The Deep 3