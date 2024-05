C’est la fin de la saison, et une émission spéciale du Shaqtin a Fool a récompensé les plus belles pépites de l’année. Un grand merci d’honneur à tous les participants, mais une dédicace encore plus belle à ceux qui figurent dans la liste ci-dessous. Avec les compliments du Shaq en personne.

La tentative ratée de Jaylen Brown pendant le Dunk Contest n’a pas été épargnée. Quand on compare l’ambition – pas folle – et le foirage – bien comme il faut – difficile de trouver une excuse. 8/10 sur l’échelle de Sam Dekker niveau humiliation.

Alex Pokusevski confond visiblement les arbitres avec ses coéquipiers. Peut-être que Tony Brothers, Scott Foster ou Ed Malloy auraient la place pour gratter un two-way chez les Hornets, mais ça n’empêche pas le grand Poku de passer pour une quiche.

Jordan Poole arrive en deuxième position, non pas pour une, ni deux ou trois mais bien quatre actions de légende. La musique accompagne parfaitement la compilation, c’est peut-être lui notre grand chouchou cette saison. Et surtout, à l’année prochaine.

Comment ne pas finir avec la franchise la plus excitante de la ligue ? André “Dédé” Drummond et Torrey Craig se rentrent dedans dans un alley-oop tout seul alors que les Bulls… perdent. 12/10 sur l’échelle de la lose, peut-on vraiment faire mieux ? Le visage terrifié de l’ailier restera dans nos mémoires un bout de temps.

En 2024-25, il faudra se surpasser pour détrôner ces joyeux lurons dans le Shaqtin a Fool. Mais tout est évidemment possible en NBA, surtout chez les Bulls et les Wizards.