Tyronn Lue prolonge chez les Clippers !

C’est officiel, Tyronn Lue rempile chez les Clippers ! Le coach de Los Angeles a signé, selon Adrian Wojnarowski et ESPN, l’un des plus gros contrats de l’histoire de la NBA pour un entraîneur. Objectif ? Continuer le boulot entrepris avec les stars de son groupe, et tenter d’aller enfin gagner ce titre qui se dérobe toujours.

Depuis désormais deux saisons, on assiste à une inflation exceptionnellement élevée du salaire des coachs en NBA. Frank Vogel, Monty Williams, Erik Spoelstra, Mike Budenholzer, Steve Kerr… Les résultats ne sont pas toujours là (oui, on pense aux Suns) mais le phénomène dénote toute l’importance que les franchises donnent au recrutement d’un tacticien de niveau élite.

Tyronn Lue reste chez les Clippers !! https://t.co/DsAgAJ0qQH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2024



Dans le sillage d’autres équipes, les Clippers ont donc eux aussi fait sauter la banque pour prolonger Tyronn Lue. Avec une seule année restante sur son contrat actuel et des salaires de zinzin envoyés ailleurs, Steve Ballmer (propriétaire de la franchise) n’a pas spécialement eu d’autre choix que celui de blinder son entraîneur actuel, bien que la durée exacte et le montant du deal ne soient pas encore connus. Le travail de Lue à Los Angeles est particulièrement bon, notamment cette saison où l’on doit prendre en compte les multiples blessures et autres changements de cinq majeurs pour s’ajuster aux passages récurrents des uns et des autres à l’infirmerie.

Comme depuis un petit moment désormais, c’est encore et toujours ces pépins physiques de joueurs majeurs qui ont eu raison des “vraies” chances des Clips en Playoffs, mais à effectif complet, le groupe a montré qu’il pouvait regarder n’importe qui dans les yeux. Au global, Lue est d’ailleurs à 184-134 en termes de bilan victoires/défaites en 4 ans chez les Clippers. De quoi satisfaire la direction, qui lui confie la direction de l’équipe pour plusieurs années.

Source : ESPN