À un peu moins de 2 mois du début des Jeux Olympiques, la Fédération français de basket a dévoilé une web-série sur ses réseaux sociaux. Deux équipes de 3×3, deux autres de 5×5, ça fait un beau total de quatre équipes à suivre en coulisses.

Mettre une caméra au plus près de la préparation de nos équipes de France, c’est toujours une brillante idée. Et depuis la qualification du 3×3 masculin, il faudra prévoir au minimum quatre escouades d’insiders avec un caméscope dans la main droite pour suivre nos athlètes. Au cœur des stages de préparation, dans un premier temps, la fédé nous propose des entretiens avec les différents acteurs et tout plein d’images de l’intérieur.

Dans ce premier épisode, on peut surtout observer les exploits de l’équipe messieurs en basket 3×3. Avec à chaque fois un scénario invraisemblable, Jules Rambaut, Raphaël Wilson, Franck Seguela et Thimoté Vergiat ont validé le billet bleu pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Au fil des 9 semaines qui précèdent le début des hostilités dans l’hexagone, les épisodes s’enchaîneront à mesure que les sélectionneurs vont affiner leurs groupes respectifs.