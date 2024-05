Ce soir à 20h, dans la lumineuse ville de Bourg-en-Bresse, Zaccharie Risacher et la JL Bourg tenteront de mettre Monaco dans les cordes. Phrase assez incroyable mais phrase tout à fait réelle.

La saison de Zaccharie Risacher est peut-être loin d’être terminée.

Vainqueurs de Monaco samedi grâce à une perf énorme du crack Zaccharie, la JL Bourg s’offre ce soir une sacrée occasion de rêver. Face à une formation en plein doute et privée d’une partie des ses forces majeures (John Brown, Mike James, Donatas Motiejunas et Mam Jaiteh), Freddy Fauthoux et ses gars ont une idée derrière la tête et ça commence ce soir, avant un Game 4 jeudi qui s’annonce potentiellement comme un banger à la sauce bressane.

A 1-1 dans la série tout est à faire, et c’est en tout cas la scène parfaite pour une nouvelle démo de notre Zaccharie Risacher national, dernier prospect de la Draft 2024 encore en lice dans le championnat de France et donc propriétaire de son propre destin. En d’autres termes ? Si Zacch performe, ou mieux, s’il régale, le first pick de la Draft pourrait se rapprocher, d’autant plus que l’on rappelle qu’il y a quinze jours c’est le front office des Hawks (détenteurs du premier choix) au complet qui s’était déplacé entre Bugey et Dombes, entre Saône et Rhône, entre Bleu de Bresse et grenouilles à la persillade.

Le lieu ? Ekinox, aka le Maracana français. L’heure ? 20h, sur Skweek pour les abonnés. Et pour les autres ? Votre serviteur sera évidemment sur place pour vous faire vivre une potentielle dinguerie du Zacchos !