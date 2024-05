Le Game 2 des demi-finales du Championnat de France c’est ce soir ! Zaccharie Risacher et sa bande vont à nouveau se frotter à la meilleure équipe de la saison régulière, Monaco, et tenter de remettre les deux équipes à égalité. Coup d’envoi à 19h dans la Principauté.

Si vous souhaitez vous rendre à Monaco aujourd’hui … bonne chance, il va falloir s’armer de patience et ne pas hésiter à jouer Ocon. Le match 2 entre la JL Bourg et l’équipe de la Principauté n’est pas le plus gros évènement de la journée sur le territoire. Toutes les places dans le Hamilton Hotel sont réservées, c’est l’heure du bruit des moteurs et des traces de pneus (sur le bitume).

Si ça vous Bottas sez de passer la journée le téléviseur branché sur les événements monégasques c’est possible. La troisième séance d’essais libres commence à 12h30, le match terminera vers 21h. Juste le temps de passer chez Leclerc pour faire le plein de bonnes victuailles et le samedi s’annonce parfait … même si à Monaco, ils préfèrent le Casino.

Si le début de cet article vous a Gasly sez pas la suite. Vous n’aurez pas la Perez tez en sûrs.

Pour tenter d’égaliser dans la série, Zaccharie Risacher et les siens devront se comporter comme des vrais jack Russell et se dire “allons-y Alonso, on a rien à perdre”. Même s’il sera dur de défendre sur Elie Okobo, Matthew Strazel et les autres qui ont été exceptionnels sur pick-and-Stroll lors du Game 1. Une victoire 85 à 72 des Monégasques.

Zhou, direction la salle Gaston Médecin pour cette magnifique affiche. John Brown et Mouhammadou Jaiteh seront absents tandis que les présences de Terry Tarpey et du Sargeant Mike James sont incertaines.

Ah et au cas où vous auriez pas compris, il y a aussi de la Formule 1 à Monaco, mais c’est pas vraiment notre rayon, on n’y connait rien.