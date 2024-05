Menés 2-0 en finales de conférence face aux Boston Celtics, les Pacers n’ont plus de marge. Coup de bol, la série revient dans l’Indiana, où Pascal Siakam et ses coéquipiers sont invaincus depuis … plus de deux mois.

Après Azkaban, Minas Tirith ou la chaise préférée de mon chat, il est peut-être l’heure d’ajouter un nouveau nom à la liste des plus grosses forteresses de notre monde. Et pour cela, direction le merveilleux État de l’Indiana, entre champs de blé, tracteurs et… la Gainbridge Fieldhouse Arena.

Dans leur enceinte, les Pacers restent tout simplement sur … 11 victoires consécutives. Le dernier revers remonte au 18 mars – il y a plus de deux mois – avec une courte défaite face aux Cleveland Cavaliers. En Playoffs, Indy affiche un parfait 6/6, avec 3 victoires face aux Knicks et aux Bucks en autant de rencontres. Lors de la série face à Milwaukee, Myles Turner avait notamment rappelé à quel point le soutien des fans l’avait transcendé.

“C’était irréel… c’était tout ce que j’avais espéré” – Myles Turner, après le Game 3 face aux Bucks.

“That was unreal… that was everything I’d hoped for.”

Myles Turner on the energy inside Gainbridge Fieldhouse in the Pacers’ Game 3 W! pic.twitter.com/D2t1XEu7ym

— NBA (@NBA) April 27, 2024

Surtout, les hommes de Rick Carlisle n’ont jamais inscrit moins de 111 points devant leurs fans pendant ces Playoffs 2024. Mieux, ils ont même marqué plus de 120 points à quatre reprises, record cette année à domicile en post-season.

Même en défense, qui n’est pas la plus grosse force des Pacers, le groupe tient beaucoup mieux le coup dans l’Indiana. En Playoffs, ils ont maintenu leurs adversaires sous les 106 points dans 4 des 6 rencontres disputées. S’ils n’ont jamais eu l’avantage du terrain, les tracteurs ont su prendre l’avantage du leur.

Dans ce Game 3, battre les Celtics relève de l’exploit, surtout avec un Tyrese Haliburton incertain, mais les Indiana Pacers peuvent espérer surfer sur leur superbe série à domicile.