Ce soir à 20h, Zaccharie Risacher et la JL Bourg affrontent Nanterre pour la troisième fois en six jours. Et ce soir le vainqueur part en demi-finales du championnat face à Monaco tout en envoyant son perdant en vacances. Traduction : Zaccharie Risacher a une chance sur deux de jouer son dernier match en France ce soir.

Un média sportif a parmi ses obligations celle de la neutralité.

Sauf quand le rédacteur en chef de celui-ci est originaire de la ville dans laquelle évolue ce gredin de Zaccharie Risacher.

Allez, un peu de sérieux. Ce soir, à 20h, on aura donc droit à un match 3 entre Bourg et Nanterre. Et pour les geekos de NBA, un match 3 c’est ni plus ni moins qu’un Game 7. Le vainqueur continue, le perdant arrête. Do or die. Win or go home, win or stay home, win or holidays in Palavas-les-Flots.

Zaccharie Risacher ? Il a été très bon lors du Game 1, gagné par la JL devant tout le front office des Atlanta Hawks. Puis il a été excellent (record en carrière) lors du Game 2, un Game 2 qu’il a malgré tout perdu. Quel Zacch attendre pour ce Game 3 ? Alors que les jeunes Salaün, Traoré ou Ajinca cartonnent également dans ces Playoffs ? Va-t-on assister à une démo, un classique, un “statement” comme dirait Wemby ? Le jeune ailier de la JL serait en tout cas bien inspiré de cartonner ce soir, à l’heure où les lumières sont plus que jamais braquées sur lui, à l’heure où chacun de ses points ou de ses stops défensifs seront essentiels à son équipe.

Match le plus important de la saison pour Zaccharie Risacher ? Pas loin. Match le plus important de la saison pour la JL Bourg ? Pas loin. Mais attention, car ce match 3 est également le plus important de la saison… pour Nanterre. Il faudra être fort, il faudra être… lui ?