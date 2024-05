Un prospect des Balkans dont le prénom est Nikola et le nom termine en “ic”, ça intrigue toujours un peu. Et quand on commence à se pencher sur les qualités de basketteur de Nikola Topic, on ne peut qu’être davantage intéressés. Il est l’un des plus jeunes candidats à la Draft NBA 2024, et voici tout ce qu’il faut savoir.

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 18 ans , né 466 ans pile-poil après l’ordonnance de Villers-Cotterêts

, né 466 ans pile-poil après l’ordonnance de Villers-Cotterêts Poste : Meneur de jeu, mais plutôt de grande taille

mais plutôt de grande taille Équipe : Étoile rouge de Belgrade , en Serbie

, en Serbie Taille : 198 centimètres comme Devin Booker

comme Devin Booker Poids : 91 kilos , deux de moins que l’ami Devin Booker

, deux de moins que l’ami Devin Booker Envergure : 213 centimètres , comme les jumeaux Thompson

: , comme les jumeaux Thompson Statistiques 2022-23 : 14,5 points, 3,2 rebonds, 5,5 passes, 1 interception (27,8 minutes sur 23 matchs)

: 14,5 points, 3,2 rebonds, 5,5 passes, 1 interception (27,8 minutes sur 23 matchs) Comparaison NBA : un plus grand Goran Dragic, un peu plus axé sur le jeu de passe ?

: un plus grand Goran Dragic, un peu plus axé sur le jeu de passe ? Prévision TrashTalk : pick 4 à 8 à la Draft NBA 2024

Son parcours

Nikola Topic est né à Novi Sad en Serbie le 10 août 2005, et n’est pas resté longtemps sans un ballon orange entre ses mains. Milenko, son papa, est un ancien joueur international médaillé d’or avec la Yougoslavie en 1997 et 1998. Et si on devait trouver un surnom à Nikola, ce serait peut-être “Monsieur précocité”.

En 2022, Nikola a 16 ans quand il devient le plus jeune joueur de l’histoire de l’Étoile Rouge de Belgrade à disputer un match d’EuroLeague. Dès l’année suivante, toujours pas majeur, il est élu MVP du championnat d’Europe U18 avec la Serbie. Nikola Topic égale aussi le record de points dans un match ANGT avec 49 unités, tout en envoyant… 12 passes décisives le même soir. On passe sur les nombreux accomplissements collectifs ou toutes les distinctions individuelles, la cheminée est déjà très décorée.

Mais malgré un bon début de saison 2023-24, il est victime en janvier d’une grosse blessure au genou qui l’éloigne des terrains pendant plusieurs mois. Surtout, il rechute sur le même genou quelques jours après son retour au mois de mai. Si ce n’est cette fois qu’une entorse, sa cote en prend un coup et de nombreux scouts gardent un œil attentif à ses bobos.

Ses points forts

Qualité de passe

La vision de jeu et le QI basket

Le toucher pour finir au cercle

Le pick-and-roll

Nikola Topic est un grand meneur de jeu (1m98) qui se distingue d’abord par son altruisme. Le Serbe est capable de se désintéresser du panier au profit de ses coéquipiers. Mais surtout, il compte sur une sacrée qualité de passe. Impressionnant de facilité dans des angles pas évidents, Topic est un maître pour servir un camarade qui coupe au bon moment.

Le meneur de jeu est aussi rapide sur ses deux jambes que dans sa prise de décision, et se fait régulièrement remarquer pour son QI basket. Agile, intelligent, et d’une maturité rare dans la distribution, il pourra toujours kick out avec précision si l’accès au cercle est bouché. Parce qu’aller au cercle, c’est son deuxième prénom.

Nikola Topic being an impressive passer at 6’6″ with his speed and ability to get into the paint is a big reason why he’s such an intriguing prospect

Here’s a video of his best assists so far this season and it also shows his comfortability passing with either hand pic.twitter.com/wZOzUcaavZ

— Zach Milner (@ZachMilner13) December 27, 2023

Nikola Topic est un scoreur redoutable, surtout grâce à sa capacité à se rendre puis finir près de l’arceau. Il peut passer derrière n’importe qui et démontre des qualités de finition largement au-dessus de la moyenne. Au-dessus du défenseur, avec un spin sur la planche ou en reverse, Topic a un sacré toucher pour terminer les actions. Même s’il commence toujours les séquences offensives à la mène sur le périmètre, le Serbe vit, mange et dort dans la raquette.

Some clips of Nikola Topić getting to the rim with ease. At the Basketball Without Borders camp he measured in at 6-foot-6 (without shoes) and a 7-foot wingspan. He has positional size combined with great burst and versatile finishing ability. Potential number one pick. https://t.co/XVpuBM6k5r pic.twitter.com/k2hPFsWIiG

— Global Scouting (@GlobalScouting_) January 5, 2024

La combinaison de son niveau à la passe et au drive fait de Nikola Topic un meneur déjà très mature et dangereux sur pick-and-roll. À seulement 18 ans au soir de la Draft, le joueur de l’Étoile Rouge est encore parmi les plus jeunes prospects de sa cuvée. S’il peut avoir besoin d’un temps d’adaptation, il dispose d’une belle marge de progression.

Ses points faibles

Le tir extérieur

Le manque de diversité au shoot en général

La défense

Malgré ses qualités au scoring, Nikola Topic s’est montré trop inconstant à 3-points depuis le début de sa carrière. Jamais vraiment au-dessus des 30% de réussite, il est particulièrement en difficulté en catch-and-shoot, surtout si un défenseur est proche. Mais plus globalement, il ne multiplie pas tellement les pull-ups à mi-distance ou les floaters. En tant que meneur, il doit trouver davantage de diversité offensive entre ses attaques de cercle et ses passes.

En défense, Topic ne brille pas vraiment. Sans être une porte automatique de supermarché, le Serbe a du mal à tenir le coup en 1 contre 1 face à un meneur plus rapide, et se sert surtout de sa taille pour compenser. Mais il reste relativement léger, et n’est pas non plus le défenseur off-ball le plus attentif sur le parquet. Nikola Topic peut être caché dans un collectif, mais ne semble pas être destiné à devenir un grand défenseur. On peut aussi ajouter qu’il n’est pas le meneur le plus explosif du monde.

Ce qui va faire la différence

Le développement de son tir

S’il ne faut pas attendre qu’il devienne un sniper d’élite, la trajectoire de Nikola Topic en NBA dépendra de son aisance au tir. Sa mécanique n’est pas vilaine, mais la balle ne rentre pas. Sans progrès, les défenseurs risquent de ne même plus prendre la peine de venir contester. Topic doit être capable de punir un minimum quand il est ouvert afin de devenir un vrai problème pour les défenses, surtout s’il a des bons partenaires de pick-and-roll. Mais son excellente adresse aux lancers-francs (85%) est un signe encourageant.

Projection NBA

Avant ses problèmes de genou, Nikola Topic ne quittait jamais les Top 5 des mocks draft. Depuis, les scouts prennent un peu plus de précautions, certains mettant même en cause une méforme physique apparente lors de ses quelques matchs disputés au mois de mai. Mais le Serbe semble avoir trop de qualités pour quitter le top 7-8 de la Draft. Pour autant, son profil de ball-handler nécessite une situation dans laquelle il aura le ballon entre les mains. Difficile d’imaginer Topic à son aise s’il devait partager le parquet avec un meneur dominant (Cade Cunningham, LaMelo Ball…). Certaines franchises en reconstruction à qui il manque un meneur de jeu seront forcément tentées par le jeune prodige des Balkans.